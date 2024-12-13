月配高股息涼了！他早看破「推3檔季配」穩炸：後悔撿不夠多

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

月配高股息ETF是不少小資族最愛，可下半年配息嚴重縮水，市場一片哀號。就有網友表示，他從很久以前就在觀望月配高股息ETF，當初明明主打高股息，現在連4%都守不住，是不是這類型的ETF全涼了？有人便指出，台灣10年前也曾流行高配息基金，「後來也躺了，這些歷史都演練過了」，話題引發討論。

有網友在Dcard發文「月配高股息是不是全涼了？」之前月配高股息ETF討論度很高時，他一直都在觀望，果然開心沒多久，現在大多就都調降配息，「一堆股民直接跳車，當初明明是主打著高股息的ETF，結果現在連4%都守不住。」

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他認為，如果真的要買高股息ETF，還是抓「季配」的比較理想，「一堆資金現在也是往0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）跟00713（元大台灣高息低波）去跑」，特別是00713，年息可以直接拉到二位數，就只有後悔當初撿得不夠多。

最後，他也好奇「這邊也有人當初入手00713或是00929（復華台灣科技優息）的嗎？」看到貼文後，就有人舉手承認，「入手00929 +1，當初也想說買個幾張意思一下，看到配息的時候真的傻眼，前幾天全砍掉轉713了」、「還在猶豫要不要跳車月配息，當初真的應該把目標鎖在季配以上就好了，月配真的坑。」

有網友則表示，「其實台灣10年前就很流行高配息的基金，後來也躺了，這些歷史都演練過了」、「美股周周配，配息扣30%還是比台股高股息多，投資約30萬台幣，領八次約1萬9台幣，平均一個月9000台幣」、「隔壁股板還有人在堅持跟股票談戀愛的，該走就走，不走被割韭」、「要買真的要買最強的，時間拉長差距真的很可觀！」

▼16檔本月接力除息ETF。（圖／記者陳瑩欣攝，點圖可放大）