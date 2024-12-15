尾牙當主持人「發IG抱怨爛」　被同事捅刀慘離職！老鳥嘆氣了

▲同事最後離職了。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

歲末年終將近，企業行號都在舉辦尾牙慰勞員工一年來的辛苦，就有網友指出，同事被指派擔任尾牙主持人，但因為體驗不佳，在個人IG發限動抱怨，其他同事看到後，轉發給高階主管，結果慘被Fire。貼文曝光，網友感嘆，「下班不認識，是第一天出社會喔！」

有網友在Dcard發文，「尾牙辦不好，發限動嗆公司被發現」，同事在尾牙上擔任主持人，活動結束後在IG限時動態上抱怨「體驗不好」，結果被其他人轉傳給高階主管，「聽說被操得蠻慘的，已經準備收一收要離職，且也找到新公司」。

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貼文曝光，網友直呼「上班好同事，下班不認識」、「不要跟同事有任何私下往來，包含社群媒體」、「沒可能給同事IG的啦，有LINE就不錯了吧」、「只能說活該！下班不認識這也不懂，自討苦吃，你永遠不知道哪天什麼同事會在後面陷害」、「職場相關內容的限動一律放摯友」、「我有2個帳號，一個給同事看，一個給朋友看，嘻嘻」。

還有過來人指出，「以前就有很多類似的事情發生，像是請病假，結果被公司發現在臉書打卡出去玩什麼的，只能說如果要讓公司知道自己的社交帳號，最好是分成2個帳號，小帳給公司知道，大帳就私人用」、「八點檔裡的小人都是真實存在的，不要說PO在社群的被轉發，有些在私下講的也會被埋伏的抓耙子上報，平時你以為的好同事，有可能是某些人的眼線，只能說防不勝防，敢講出來就是要有被捅刀的心理準備」。