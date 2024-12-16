台新人壽、華南銀行合作　首推「華美臻鑫利變型美元終身險」

▲台新人壽、華南銀行合作推出「華美臻鑫利變型美元終身險」（圖／台新人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台新人壽、華南銀行合作首賣推出「華美臻鑫利率變動型美元終身保險」，透過高倍數壽險保障指定受益人，達到資產傳承妥善分配的效果；每五年給付生存保險金，可補足退休生活金流；也因應少子高齡化趨勢，特別設計「特定疾病保險金」的給付，讓客戶在做長遠的資產傳承規劃時，同時守護自己的人身意外風險。



根據國發會10 月發布報告，臺灣即將於114 年邁入超高齡社會，國人日漸關注高齡社會議題。民眾都希望活得長壽又活得好，但高齡者的意外與疾病發生率，跟著年齡增加而隨之提高。另根據衛生福利部112 年國人死因統計顯示，「運輸事故」與「跌倒(落)」是65 歲以上長者事故傷害死亡原因的前2 名，因意外事故或跌倒所造成的頭部創傷或昏迷等，更突顯出高齡者所面對的風險問題。



台新人壽「華美臻鑫利率變動型美元終身保險」0~77 歲皆可投保，16~77 歲保額最高達750 萬美元，且繳費期間只要3年，在宣告利率不變情況下，以40歲男性投保為例，3 年繳費期滿後，就可擁有總繳保費三倍以上的保障。此外，還加入生存保險金的給付功能；當被保險人在契約有效期間且保險年齡達109 歲(含)前，每屆滿五年的保單週年日，就可以領回一筆生存保險金，補足退休生活金流，活越久領越多。

另為守護高齡生活所面臨的意外風險，特別設計「特定疾病保險金」的給付；保障被保險人在面臨「嚴重頭部創傷」、「深度昏迷」及「嚴重第三度燒燙傷」(理賠認定依保單條款規定)時，可以獲得基本保險金額x5%的一次性理賠給付(一次為限)，且一次性給付的金額，不會從將來的身故保險金中扣除。

