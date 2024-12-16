永慶加盟四品牌北區經管會捐贈滅火毯　強化地方防災量能

▲永慶加盟四品牌北區經管會捐贈10件電動車滅火毯，由新北市政府消防局長陳崇岳(圖右6)代表受贈、新北市議員周勝考(圖右7)見證。。（圖／永慶房屋集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

隨著電動車普及率日漸上升，台灣各地也不時傳出電動車火燒車的意外事件，不僅影響行車交通安全，也讓消防救災工作面臨新的挑戰。永慶房產集團加盟四品牌北區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）特別為新北市政府消防局增添救災利器，捐贈10件電動車滅火毯，並於12月11日舉行捐贈儀式，攜手政府提升在地消防量能，守護民眾的安全。

捐贈儀式當天，由永慶不動產暨永義房屋北區經管會長楊世旭、有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會長許哲瑋代表捐贈，由新北市政府消防局長陳崇岳代表受贈，新北市議員周勝考親自到場見證。陳崇岳局長感謝永慶房產集團加盟四品牌北區經管會展現公益之心，慷慨捐贈這批滅火毯，大大提升救災效能，也期望藉此拋磚引玉，讓社會大眾更多人關注防災及救災的安全問題。

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永慶加盟四品牌北區經管會對消防局的支持，獲新北市議員周勝考大力讚賞，並感激說，30年多來，消防局在大家共同努力下取得了顯著進步。雖然消防人力充足，但政府經費有限，無法全面滿足設備不斷更新的需求。有了永慶加盟四品牌的全力相挺，對消防弟兄們意義重大。希望其他企業能比照辦理，讓消防人員有更完備的設備與資源，維護社會更加安全。」

▲在捐贈現場中，消防人員親自示範如何用滅火毯快速撲滅電動車起火，讓災害降到最低點。

永慶不動產暨永義房屋北區經管會長楊世旭表示，自從今年8月韓國發生電動車大火事件，造成20餘人受傷、多達140輛車損毀，新北市政府就積極盤點各地區電動車滅火毯需求，希望讓每位消防人員在救災時能有最佳設備。感謝周勝考議員積極居中溝通協調，促成這次捐贈，讓消防人員能即時滅火、保障民眾和自身安全。

捐贈的電動車滅火毯將配送到新北市的十個地區，包括淡水、八里、五股、蘆洲、三重、林口、三峽、汐止、樹林及板橋等地。有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會長許哲瑋進一步分享，未來新北市消防單位對新設備的需求，還是防災演練等相關活動，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產將成為最強後盾！我們會號召同仁及民眾一起響應，共同提升地方消防救災能力，為市民提供更加安全的居住環境。

長期關注在地需求的永慶房產集團，不只提供誠實且專業的房地產服務，也經常號召永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產同仁一起動手做公益，以實際行動將愛傳出去，幫助真正有需要的人，也希望藉此拋磚引玉，吸引更多人一起投入。