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基隆港國內客輪運量創新高　新台馬輪效能好航行天數增

▲新台馬輪協助載運小汽車。（圖／航港局提供）

▲新台馬輪協助載運小汽車。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司指出，基隆港今年國內線客輪運量截至12月16日止，已達13.26萬人次，較去年全年的10.04萬餘人次年增逾三成，創歷史新高，去年4月全新的「新台馬輪」加入基隆-馬祖航線後，因船隻性能好，航行天數自250天提高到280天，為台馬客貨運提供更多、更好的服務。

基隆港的地理位置優越，作為台灣北部的主要港口之一，具有良好的交通網絡和完善的基礎設施，針對馬祖外島與台灣本島間客、貨運補作業及觀光、醫療、工作和教育等轉運作業等方面，建置包含500個座椅，針對國內線有配置叫號機、取票/購票機5台、販賣機2台，另有設置哺乳室、育嬰室、祈禱室、置物櫃、手機充電站、親子遊憩區及無障礙廁所、免費WIFI上網環境等設施之國內線候船大廳，提供「台馬之星」和「新台馬輪」兩艘客貨渡輪旅運服務的全方位支持。

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基隆港務分公司指出，馬祖憑藉其獨特的自然景觀和文化魅力，如藍眼淚和軍事歷史遺跡，向來吸引大量遊客前往，而穩定的海上運輸為遊客提供了便捷的交通方式，對於促進馬祖觀光業發展具有重大意義，經由基隆港旅運中心將本島大量旅客聚集，轉交兩艘渡輪運輸，並享受船上提供包括餐飲、娛樂設施和舒適艙室的服務，讓旅客在約8至10小時的航程體驗更加愉快，同時也為馬祖軍民提供了一條安全、舒適的返鄉之路。

此外，「台馬之星」和「新台馬輪」兩艘渡輪裝載著兩地居民生活必需品和郵件等重要物資，透過基隆港作為流通轉運樞紐，有效地維持當地經濟運作，維繫本島與馬祖兩地經濟的命脈。

基隆港的馬祖航線除受天候海象影響之日期外，幾乎天天有航班，基隆港西岸旅運中心為旅客提供貼心舒適的旅運場站空間。此外，基隆港務分公司也正啟動西岸旅客中心1樓部份空間的招商工作，預計114年第一季公告，未來將能提供更全方位的服務，隨著疫情減緩與旅遊觀光熱潮逐漸回歸，為基隆、馬祖兩地創造更大商機。

關鍵字： 基隆港國內客運量新高新台馬輪航行天數增

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