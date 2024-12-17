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經濟部揭密「說服黃仁勳」在台設研發中心：當時台灣並非輝達首選

▲▼輝達來台設研發中心 經部揭秘赴矽谷說服黃仁勳幕後。（圖／翻攝自邱求慧臉書）

▲經濟部產業技術司司長揭秘，赴矽谷說服黃仁勳在台設研發中心，當時台灣並非輝達首選。（圖／翻攝自邱求慧臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

經濟部產業技術司17日榮獲被認為是公務人員最高榮譽的「傑出貢獻獎」。事後，產業技術司司長邱求慧表示，當時AI並沒有像現在火紅，但經濟部提前看到AI發展潛力，鎖定招攬輝達來台，當時台灣並非是輝達首選，但在他們的努力說服下，黃仁勳才決定在台灣設立研發中心，並規模還直接提升五倍。

邱求慧在臉書表示，他17日從從總統賴清德手上接到號稱公務人員最高榮譽的傑出貢獻獎，這次是以「領航台灣－引進國際大廠來台設立研發中心」成果獲獎，他回憶說，「這個題目是我4年前回到經濟部時接到的第一個任務，我奉府院指示要招攬國際大廠來台，打造台灣成為全球高科技研發中心」。

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▲▼輝達來台設研發中心 經部揭秘赴矽谷說服黃仁勳幕後。（圖／翻攝自邱求慧臉書）

▲經濟部產業技術司榮獲「傑出貢獻獎」。（圖／翻攝自邱求慧臉書）

邱求慧說，當時AI還沒有現在那麼火紅，經濟部卻看到人工智慧的無窮潛力，所以把招商目標鎖定輝達，「那時輝達股價才是現在股價的10分之1，換做是今天，全世界都捧著銀子在邀請輝達，我們應該不會有那麼好的機會」。

邱求慧繼續說，即便如此，當時輝達高層還有很多雜音，因為輝達正在考慮併購安謀，擔心在台灣投資會影響到併購案的進行，甚至有些國家也在極力招商，台灣並非輝達的首選。

就在投資案要破局時，經濟部團隊趕緊奔赴矽谷，直接向黃仁勳進行簡報，力陳台灣是國際大廠的夥伴，有完整的供應鏈、優質的人才，也有良好的基礎環境，黃仁勳聽了以後，才決定在台灣設立研發中心，且規模更直接提升5倍。

邱求慧透露，在輝達願意來台灣後，他們乘勝追擊，先後招來台灣最缺的美光高頻寬記憶體、新思和益華的EDA、應材、艾司摩爾和柯林的設備，「台灣的半導體已經成為一個完整聚落，更無法讓全球任何一個國家取代」。

邱求慧指出，外商3年來在台灣的研發投資創下700億元歷史紀錄，台灣一躍成為世界科技界的鎂光燈焦點，今年的電腦展還吸引了10幾家國際巨頭CEO來台尋找合作夥伴。

他最後感嘆，上述講的這些，並非他多能幹，而是他有一群技術司的好同事們，還有支持他們的行政院、經濟部長官，一起為國家做事而努力不懈，「最重要的是，台灣的科技表現太過於傑出，讓全世界都會看得起我們，所以台灣不只是棒球，台灣的科技不也是另一個Team Taiwan嗎」。

關鍵字： 輝達

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