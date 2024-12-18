陽明「小海星」嚴綺瑄拼當三副　女船員月薪上看13萬　

▲嚴綺瑄分享參加海員新星計畫的經驗與心得。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

航港局昨(17)日舉行「海員新星2.0成果發布會」，也請「海員新星1.0」計畫獲選的學生分享經驗與心得，其中在民國111年成為陽明海運首批小海星的嚴綺瑄，現在是高雄海洋科技大學4年級學生，她透露會選擇陽明是陽明女性船員多，對於女性船員的管理及與異性共事的問題處理經驗豐富，未來登船擔任水手，預計一年後可申請船副適任證書，擔任三副職位，月薪上看13萬。

陽明目前有約800名船員，女性船員約40名，佔約5%，而航港局統計資料顯示，我國籍在船船員至今年年11月底，男性船員有5969名、女性船員230名，女性船員佔比約3.7%，陽明佔比確實較高。

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女性船員上船工作，很可能是全船唯一女姓，多年前陽明海運三副陳玫樺接受媒體訪問時就透露，她曾經在跑歐洲線的時候碰過三名女船員同時在船上工作，有同性一起工作的半年感覺特別好，真正有了伴。個性活潑大方的嚴綺瑄表示，自己很能與人溝通，不擔心與同事相處的問題。

嚴綺瑄原是就讀商科，因為對海運有興趣，在學校看到海員新星培育計畫與完整的教授內容，立即報名參選，也轉到航運技術系就讀，在與陽明簽下4年工作合約後，每年拿到10萬元的獎助學金補助，預計明年3月參加航港局航海人員測試，5月登船擔任水手，預計一年後可申請船副適任證書，擔任三副職位。

▲海員新星2.0成果發布會貴賓合影。（圖／航港局提供）

陽明三副月薪是13萬元起跳，嚴錡瑄表示，她已有上船實習的經驗，發現船上工作環境比想像中好很多，也能比多數人提早存到人生第一桶金。

航港局局長葉協隆介紹，「海員新星培育計畫」自推行以來，已有86位海事院(職)校學生參與，分別入選為長榮、陽明、萬海、裕民、光明及中鋼海運小海星，其中由照顧偏鄉弱勢學生的博幼基金會推薦4名，屬於經濟弱勢及來自偏鄉者合計23名，佔26.7%。本次藉由舉辦發布會展現本計畫執行成果，以及宣傳本局今年推出的海星2.0計畫，期待未來能夠培育出更多優秀海運人才。

這次最新推出的海星2.0計畫係考量我國海洋觀光需求增加、離岸風電產業發展迅速及國內線船員高齡化，重點培育國內線海運人才，傳承國內線船員實務經驗及技術，透過補助9成乙級船員訓練費用，學員只需自付1成訓練費，約7000多元，就能有機會加入航運產業，讓非就讀海事院(職)校的民眾，可藉由2.0計畫實現海運夢想，同時促進離島航線的經營與發展。這次計畫共提供11個名額。