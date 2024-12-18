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PWC 2024全球投資人調查報告　7成認為企業應投資在AI及人才

▲▼資誠會計師事務所外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲資誠會計師事務所外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

PwC發布《2024全球投資人調查報告》（Global Investor Survey 2024），調查發現，企業正面臨如何將人工智慧的投資轉化為實質營收與獲利的壓力。超過七成的投資人表示，企業應該大規模部署人工智慧解決方案，且應同時增加在AI及人才方面的投資。超過六成的投資人預計，其投資的企業在未來一年可因生成式AI而提升營收與獲利能力。

主要發現：

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1、投資人對全球經濟謹慎樂觀，51%預期未來一年經濟將成長。

2、投資人最擔心的風險為地緣政治衝突（36%）和網路風險（36%）。

3、86%的投資人看重企業危機管理的能力，68%投資人認為企業應增加投資來降低供應鏈風險。

4、近四分之三的投資人更指出，企業應該適度（42%）或顯著（31%）增加投資以大規模部署AI。63%投資人預計其投資的企業在未來一年可因生成式AI提升營收，62%預計可提高獲利能力。

5、70%以上的投資人希望企業能同時增加在AI及人才方面的投資。

6、71%投資人認為企業應將ESG及永續概念融入經營策略中。

7、為因應與業務相關的ESG與永續議題，三分之一的投資人同意企業應有相關支出，即便可能影響短期獲利表現。

投資人最擔憂地緣政治衝突與網路風險
本調查發現，投資人對全球經濟普遍抱持謹慎樂觀的態度，半數（51%）預期未來12個月經濟會呈現成長態勢，對於總體經濟以及通膨存有憂慮的比例，也自2022年高點持續滑落，前者從2022年的62%降至2024年的34%，後者從67%降至31%。當前，投資人最擔心的風險為地緣政治衝突（36%）和網路風險（36%），這樣的趨勢基本上和過去兩年的調查結果沒有太大差異，但比例較2023年稍微提升。

近九成（86%）的投資人相當看重企業危機管理的能力，並將其列為投資決策的關鍵考量。此外，穩定的供應鏈仍是投資人的優先考量，68%投資人認為企業應增加投資來降低供應鏈風險；60%投資人表示，「從供應鏈去風險化的角度重新思考商業模式」對企業來說「很重要」或「極為重要」。

投資人認為企業對員工與AI的投資應並進
本調查顯示，三分之二的投資人相信，在未來一年內，生成式AI將使他們投資的公司之生產力提高至少5%，且企業營收及獲利也會有相同幅度的成長。儘管有超過60%的投資人預期，企業在未來一年內可透過AI提高生產力、營收以及獲利；但仍有部分受訪者認為AI還在早期發展階段，因此目前AI在簡單、定義明確的自動化流程執行上效率較高。

值得注意的是，多數投資人並不認為要在AI與員工之間做出取捨，有70%以上的投資人希望企業在AI與員工這兩個項目都能持續投資；僅三分之一的投資人認為AI會導致企業員工數減少5%以上。

66%投資人認為生成式AI可提升生產力，而投資人期待企業增進員工技能的比例更高，為74%。可見投資人更期待企業能主動因應生成式AI所帶來的進化，投資於提升員工技能，方能有效提升生產力。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，AI技能短缺和 AI 技術顛覆，將影響企業未來的獲利能力。投資AI不僅能協助企業達到永續經營，也會創造營業利潤的潛在成長。至於企業如何跨出第一步，首先，企業必須找出痛點、釐清目標，接著才能設計AI基礎架構，建置「2nd Brain」（第二大腦），並建置智識庫，客製訓練專屬AI模型，最後，最重要的就是進行員工的AI使用技能培訓（Upskilling），透過推廣教育訓練，讓員工學會如何下指令，才能發揮AI的最大效用。

投資人仍關注氣候變遷議題
本次調查顯示，30%投資人認為氣候變遷是其投資企業未來一年所面臨的首要威脅。與通貨膨脹、總體經濟波動和科技變革的比例大致相同。此外，64%的投資人認為企業應該適度或大幅增加投資以減少碳排放。

這些投資人表示，他們評估是否投資一間企業，會考慮該公司能否證明其氣候行動的價值創造潛力。大約有四分之三的受訪者指出，他們會適度或大幅增加投資於已採取氣候行動的企業。相關行動包括與供應商及社區合作建構永續價值鏈（80%）、透過產品與服務創新幫助客戶適應或減輕氣候變遷的影響（77%）、建立抵禦氣候實體風險的韌性（73%），以及增加再生能源的使用（72%）。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，投資人持續優先考慮企業如何針對氣候影響採取行動。他們越來越關注企業淨零轉型計畫的治理和財務影響及承諾。企業應將永續發展納入自身經營策略，特別是當投資人持續關注企業與永續發展相關的揭露和對外溝通。

投資人亦重視財報以外的資訊
當今投資人在進行企業評估與分析時，考量的範圍已不限於財務表現。40%投資人將公司治理（包括監督、風險管理、管控及倫理）視為評估時最重要的指標，創新、管理能力、人力資源管理及網路安全則緊接在後，位居前五大指標。

超過四分之三的投資人（76%）表示，企業揭露的永續資訊若經過確信，更能獲得他們的信任。亦有相當比例的投資人（73%）認為，企業永續資訊應具有與財報查核相當的確信水準，例如合理確信。

在AI對於投資人的幫助方面，有三分之一受訪者表示，AI大幅提升他們分析企業訊息的能力，另有三分之一的投資人表示有中等程度的幫助。

調查也發現，在某些情況下，比起量化數據，投資人更依賴質性資料來協助他們做投資決策。例如，在評估管理職能時，僅44%的投資人表示他們有充足的量化資訊，能有效幫助他們做出投資決策；但有66%的投資人表示有充足的質性資訊。在創新方面，57%的投資人指出他們擁有足夠的質性資訊來引導他們做出投資決策。

企業重塑勢在必行
超過70%的投資人認為，科技變革是驅使企業改變其創造、傳遞及獲取價值之方式的最關鍵因素。將近三分之二的投資人認為，企業因應政府法規、客戶偏好變化以及供應鏈不穩定性做出創新「很重要」或「極為重要」；另有一半的投資人指出，應對競爭對手的行動、地緣政治及人口結構變化同樣重要。

盧志浩指出，科技變革、地緣政治緊張、供應鏈不穩定等全球各大趨勢不斷在重塑競爭格局，企業必須持續適應來自四面八方的壓力，重塑自身的商業模式，打造韌性供應鏈，並思考如何將AI落地應用，轉化為實際的財務價值，同時將氣候變遷納入經營策略，以滿足客戶需求與期望，取得投資人和社會大眾的信任。

PwC《2024全球投資人調查報告》針對全球24個國家及地區、345位投資人進行調查，並與其中14位專業人士進行深度訪談。受訪者主要是機構投資人，包括資組合經理人（21%）、分析師（21%）和投資長（23%），其中52%有十年以上的產業經驗，53%受訪者資產管理規模超過100億美元。

關鍵字： 資誠PWCAI人才投資

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