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川普強勢回歸！聯電傳被找赴美設廠　業界搖頭

美國在台協會處長谷立言與聯電董事長洪嘉聰討論未來的發展策略。（翻攝美國在台協會臉書）

▲美國在台協會處長谷立言與聯電董事長洪嘉聰討論未來的發展策略。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

川普將在明年1月重返白宮，為實現美國再度偉大的競選諾言，加速科技業赴美設廠成為重中之重。除台積電、鴻海、廣達等一線科技大咖外，日前美國在台協會處長谷立言拜訪聯電董座洪嘉聰，再度傳出要求聯電赴美設廠的消息。由於聯電面臨中國業者成熟製程殺價壓力，獲利又不如台積電好，「如果沒有足夠訂單，聯電赴美可能10年也賠不完。」資深同業搖著頭說。

「聯華電子（UMC）是全球成熟製程晶圓代工業界的領導者。我們的行動裝置、智慧汽車、工業設備及物聯網應用全都仰賴聯電生產的晶片。今天，AIT處長谷立言與聯電的領導高層齊聚一堂，討論聯電未來的發展策略，並針對半導體產業的關鍵議題進行深入交流。」

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這是11月21日，美國在台協會（AIT）於臉書粉絲團上的貼文，處長谷立言前往台灣晶圓代工二哥—聯電位於新竹的總部拜訪，身為東道主的聯電董座洪嘉聰，率領一級主管親自接待，「繼台積電後，聯電也要被逼著去美國設廠了嗎？」AIT處長親自拜訪聯電的消息一出，半導體業內議論紛紛。

本刊調查，即將重返白宮的新總統川普，為實現「讓美國再次偉大」（MAGA）諾言，最重要的一步，就是加速科技業本土化，尤其半導體產業更是重中之重，除了台積電的先進製程外，眼見中國大陸在成熟製程坐大，美國須在成熟製程上做好準備。「AIT拜訪聯電，主要目的就是要逼聯電赴美設廠。」半導體業高層對本刊表示。

AIT為何會在此時找上聯電呢？「川普關心的是美國優先，減少對全球供應鏈的依賴，讓美國產業再工業化。所以，拜登總統補貼給半導體業者的讓利作法，川普上任後不會再有，甚至美國商務部給台積電的補助，不但可能會有變數，未來用高關稅脅迫其他業者前往美國設廠的強硬手段，也是可以預期的。」資深科技業者對本刊分析。

「更何況，半導體最大市場在美國，聯電在當地有許多重要客戶，加上聯電ADR（美國存託憑證）也在美國掛牌，洪嘉聰想要做生意，未來跟著台積電腳步赴美，是遲早的問題。」半導體業者直言。

翻開聯電財報，美國客戶所占營收比重達27％，說高不高，但說低也不低，尤其川普上台之後，很可能祭出關稅牌，「赴美設廠因應川普提高關稅，是很有可能的作法。」資深外資分析師坦言。

「再加上川普上任後，美中科技戰與貿易戰只會變得激烈，就算美國已經擁有英特爾與格羅方德二家業者的成熟製程，但川普的態度，就是想做美國生意的業者，就得在美國生產，洪嘉聰根本沒有拒絕的本錢。」一位前聯電主管搖著頭說。


更多鏡週刊報導
【封面故事】川普強勢主導科技業本土化　聯電傳被要求赴美國設廠
【聯電赴美傳聞起1】繼台積電後再逼聯電赴美　4大理由讓洪嘉聰沒有拒絕的本錢
【聯電赴美傳聞起2】聯電、台積電爭晶圓代工　洪嘉聰放棄軍備競賽專注一件事

關鍵字： 鏡週刊聯電

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