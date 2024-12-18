川普2.0逼赴美擴產？　聯電、AIT回應了

▲聯電回應表示，AIT新處長來訪是一般產業性拜訪及交流。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

針對美國在台協會前往聯電總部拜訪，要求聯電赴美投資設廠的消息，聯電回應表示，AIT新處長來訪是一般性產業拜訪及交流。美國在台協會則回應，拜訪聯電主要是討論聯電的未來發展策略，及針對半導體關鍵議題進行深入交流。

11月21日，美國在台協會（AIT）處長谷立言前往台灣晶圓代工二哥—聯電位於新竹的總部拜訪，身為東道主的聯電董座洪嘉聰，率領一級主管親自接待，「繼台積電後，聯電也要被逼著去美國設廠了嗎？」AIT處長親自拜訪聯電的消息一出，半導體業內議論紛紛。

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本刊調查，即將重返白宮的新總統川普，為實現「讓美國再次偉大」（MAGA）諾言，最重要的一步，就是加速科技業本土化，尤其半導體產業更是重中之重，除了台積電的先進製程外，眼見中國大陸在成熟製程坐大，美國須在成熟製程上做好準備。「AIT拜訪聯電，主要目的就是要逼聯電赴美設廠。」半導體業高層對本刊表示。

AIT為何會在此時找上聯電呢？「川普關心的是美國優先，減少對全球供應鏈的依賴，讓美國產業再工業化。所以，拜登總統補貼給半導體業者的讓利作法，川普上任後不會再有，甚至美國商務部給台積電的補助，不但可能會有變數，未來用高關稅脅迫其他業者前往美國設廠的強硬手段，也是可以預期的。」資深科技業者對本刊分析。

「更何況，半導體最大市場在美國，聯電在當地有許多重要客戶，加上聯電ADR（美國存託憑證）也在美國掛牌，洪嘉聰想要做生意，未來跟著台積電腳步赴美，是遲早的問題。」半導體業者直言。

翻開聯電財報，美國客戶所占營收比重達27％，說高不高，但說低也不低，尤其川普上台之後，很可能祭出關稅牌，「赴美設廠因應川普提高關稅，是很有可能的作法。」資深外資分析師坦言。

「再加上川普上任後，美中科技戰與貿易戰只會變得激烈，就算美國已經擁有英特爾與格羅方德二家業者的成熟製程，但川普的態度，就是想做美國生意的業者，就得在美國生產，洪嘉聰根本沒有拒絕的本錢。」一位前聯電主管搖著頭說。

針對美國在台協會處長拜訪聯電並要求前往當地設廠的傳聞，聯電表示，AIT新處長來訪是一般性產業拜訪及交流；至於川普上任後可能提高關稅的因應方案，聯電則表示不回答臆測性問題，並補充說明指出，公司與英特爾的12奈米合作，將提供客戶具高度競爭力的在地產能。

美國在台協會發言人蘇柏朋回應，拜訪聯電的會議內容可參考AIT官方臉書貼文，即雙方討論聯電的未來發展策略，及針對半導體關鍵議題進行深入交流。蘇並表示，他們非常清楚台灣在全球半導體供應鏈扮演的關鍵角色，也將繼續與台灣攜手合作，致力維護全球供應鏈的安全與韌性。



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