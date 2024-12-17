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6檔ETF除息遇亂流　高人氣季配款00915、00713冏貼息

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（17）日有9檔ETF除息，季配息凱基優選高股息30（00915）、元大高息低波（00713）分別配發0.75元以及1.4元，兩檔人氣ETF雙雙呈現息狀況。

除了上述2檔人氣ETF貼息之外，中信綠能及電動車（00896）、富邦特選高股息30（00900）、兆豐龍頭等權重（00921）、野村趨勢動能高息（00944）等4檔也是處於貼息狀況。

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3檔盤中填息達陣者皆為月配型標的，包括富邦台灣優質高息（00730）首次年配改月配，每股配0.086元、兆豐電子高息等權（00943）每股配0.025元、中信成長高股息（00934）每股配0.023元。

00915規模404.63億元、受益人數17.45萬人，今日除息，每股配發0.75元，股息分配日為明（2025）年1月13日，除息參考價為25元，早盤最高價來25.05元，最低跌至24.88元。

00713規模破千億元，資產規模為1196億元、受益人數34.63萬人，今日除息、每股配發1.4元，股息分配日為明（2025）年1月13日，除息參考價為54.25元，早盤最高價來54.4元，最低跌至54.05元。

00915經理人施政廷表示，明（2025）年投資高股息ETF，追求總報酬目標將更加重要，因為台股未來12個月股息率已跌破3%，來到歷史低點，明年投資人宜下修對股息的期待，若仍抱持過去的存股想法，只看張數、不問股價，可能得面臨資本利得減損，與配息縮水，導致資產越配越薄，反而失去投資的初衷，股息高低固然重要，但千萬不要忽視複利效果所創造的報酬威力，才是長期累積資產的關鍵；高股息ETF雖然強調相對高配息，但成分股畢竟仍是股票，把股票當股票買，追求資本利得，聚焦總報酬，才能享受複利的效果。


 

關鍵字： 台股ETF除息股息率投資

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