川普2.0逼「聯電」赴美設廠　4大理由無法拒絕

▲川普明年1月將重返白宮，落實美國再次偉大政見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

繼台積電之後，聯電也傳出被要求前往美國投資設廠，儘管沒有辦法拿到補貼，業界認為，聯電董事長洪嘉聰恐怕也難以欲絕，主要關鍵就是美國為半導體最大的市場，聯電在當地有許多客戶，加上聯電（ADR）在美國掛牌，美國總統川普也可能祭出高關稅，因此，聯電赴美設廠，恐怕只是早晚的問題。

美國在台協會（AIT）處長谷立言前往台灣晶圓代工二哥—聯電位於新竹的總部拜訪，身為東道主的聯電董座洪嘉聰，率領一級主管親自接待，「繼台積電後，聯電也要被逼著去美國設廠了嗎？」AIT處長親自拜訪聯電的消息一出，半導體業內議論紛紛。

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本刊調查，即將重返白宮的新總統川普，為實現「讓美國再次偉大」（MAGA）諾言，最重要的一步，就是加速科技業本土化，尤其半導體產業更是重中之重，除了台積電的先進製程外，眼見中國大陸在成熟製程坐大，美國須在成熟製程上做好準備。「AIT拜訪聯電，主要目的就是要逼聯電赴美設廠。」半導體業高層對本刊表示。

AIT為何會在此時找上聯電呢？「川普關心的是美國優先，減少對全球供應鏈的依賴，讓美國產業再工業化。所以，拜登總統補貼給半導體業者的讓利作法，川普上任後不會再有，甚至美國商務部給台積電的補助，不但可能會有變數，未來用高關稅脅迫其他業者前往美國設廠的強硬手段，也是可以預期的。」資深科技業者對本刊分析。

「更何況，半導體最大市場在美國，聯電在當地有許多重要客戶，加上聯電ADR（美國存託憑證）也在美國掛牌，洪嘉聰想要做生意，未來跟著台積電腳步赴美，是遲早的問題。」半導體業者直言。

翻開聯電財報，美國客戶所占營收比重達27％，說高不高，但說低也不低，尤其川普上台之後，很可能祭出關稅牌，「赴美設廠因應川普提高關稅，是很有可能的作法。」資深外資分析師坦言。

「再加上川普上任後，美中科技戰與貿易戰只會變得激烈，就算美國已經擁有英特爾與格羅方德二家業者的成熟製程，但川普的態度，就是想做美國生意的業者，就得在美國生產，洪嘉聰根本沒有拒絕的本錢。」一位前聯電主管搖著頭說。

不過，相較於台積電早在1996年就到美國華盛頓州設廠，聯電雖然也在中國、日本以及新加坡等地投資晶圓廠，但是，迄今並沒有在美國經營晶圓廠的經驗；聯電的成熟製程晶片價格和毛利率，也比台積電低了一大截，加上口袋不深，美國的製造成本更是遠高於台灣，而且赴美投資擴產，聯電也難以取得補貼，外資分析師擔心表示：「聯電赴美擴產，會對公司造成非常沉重的壓力。」



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