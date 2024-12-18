王品砸上億元徵才！　明年起薪調幅最高7％

▲王品。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團今宣布，2025年元旦起調升品牌正職起薪及計時人員時薪，計時同仁時薪加全勤津貼210元起、正職起薪含全勤調升為35,800元起，喊出無經驗可，品牌調幅最高7%，搭配獎金、1年最多調薪3次制度，有望挑戰年薪百萬，年度調薪人事成本初估增加億元，全年預計釋出1,200名職缺。

根據人力銀行調查，有高達93％上班族考慮在農曆年前換工作，年前轉職最受青睞行業，餐飲住宿與休閒旅遊業因為加薪幅度大，成為轉職首選。

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王品集團表示，明年的計時人員調幅2%~10%，時薪含全勤津貼最高220元，各品牌可依品牌屬性向上調整，像是鍋物品牌「青花驕」、「和牛涮」、「尬鍋」、「嚮辣」加全勤獎金、夜間津貼，時薪最高可領255元。

王品集團指出，正職起薪加全勤，調升為35,800元起，品牌最高調幅7％，以鍋物及燒肉品牌「聚 日式鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」、「原燒」、「肉次方」及「金咕」為例，正職起薪加全勤調升至38,200元，較2024年元旦招募起薪年增8%。

其中5大鍋物品牌，全年預計招募100名內外場儲備幹部，儲備店長、主廚起薪4.5萬元起，培訓7 個月通過考核，有機會挑戰加薪2.5萬，月薪資突破7萬元；每月除了底薪還有獎金，搭配晉升考核機制，未來晉升為店長，年薪有望突破百萬。

近年外食人口增加，王品也積極拓展剛需市場，平價火鍋「石二鍋」及「12mini」也是展店重點品牌，以全台皆有密集據點的優勢，為求職者提供就近工作的便利，為吸引更多優秀人才，這兩品牌推出快速培訓升遷計畫，招募具有餐飲值班幹部經驗的求職者，儲備店長培訓4個月通過考核，即可晉升為店長，快速開啟管理職涯。

除了薪資提升，王品剛剛結束今年集團同仁旅遊，包括同仁和親友總共6,163人參加，參加人數創歷年新高。足跡走遍越南峴港、韓國首爾、北海道、及奧地利和捷克。2025年旅遊行程也提前出爐，包括韓國釜山、濟州島、泰國清邁、日本東北、義大利等5條行程，提供同仁旅遊補助、每人19,000元，像是韓國釜山及濟州島5日遊全程免費，能暢遊天空膠囊列車、神話世界樂園等景點，行程非常豐富，並安排入住五星級酒店，讓同仁出國好好放鬆充電。

此外，一年一度的尾牙盛宴，今年選在台中麗寶福容大飯店舉辦，共3場席開千桌、超過萬名同仁參加，並請來音樂才子韋禮安壓軸表演、以及鐵肺歌手卓義峯驚喜登場。尾牙抽獎總計豪發出1萬多個獎項，總金額超過千萬，每位參加尾牙同仁皆有500元瘋美食電子票券可以領，人人都有獎。

不只徵才祭重金，連同仁福利都要下重本，王品集團攜手瑞典家居品牌IKEA，今年底前已完成「石二鍋」高雄鳳山店、清水中山店及民權龍江店3間同仁休息室、三重宿舍改裝及「享鴨」高雄裕誠店宿舍改裝。2025年集團預計再改造20間同仁宿舍，讓同仁下班後，也能夠有舒適的休息空間。