快訊／85萬股民搥心肝！　00940月配息2度縮水至0.03元

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有85萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（17）日公告配息縮水至0.03元，為今年以來2度縮水。由於預計明年1月2日除息，今年12月31日為最後買進日。

00940在今年4月1日上市，此次公告為第7度配息，前4次配息每股配0.05元、第5次、第6次配息縮至0.04元，此次2度縮至0.03元。

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00940 從0.05調降至本次的0.03元，法人分析，從目前帳上可收益分配金額觀察，00940在階段式調降下，可望成為首檔結束停止降息的月配高股息ETF。

00940至12月16日包含股利所得的收益平準金為0.17元，已足以支持現階段配息水準，且從成分股觀察在4月之前尚有5~6檔成分股將除息，將使收益平準金再增加，預估在接續明年6月展開的除息旺季來臨後，將再挹注配息能力。

法人指出，00940 前三大成分股產業為半導體、航運、金融，均為2024年獲利高+股息發放率高之產業，若展望明年的股利發放，現階段已度過最壞的降息階段，投資人可以逐步重新佈局。

2024年台灣企業表現亮眼，前三季台股上市櫃企業獲利達3.4兆元，年成長28%，第四季又向來是上市櫃企業傳統旺季，有機會帶動營收、獲利再走高。未來進入2025年除息時，看好高股息有望提升配息能力。

元大投信指出，基於台股大盤長期具有相對高殖利率，隨明年企業股利發放反映2024年度獲利狀況，在高現金股利發放率基礎上，高股息ETF仍可望持續發揮投資特色。

