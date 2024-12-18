起床見大盤紅通通「有2檔卻猛跌」他愣：快跌到年線！3小時後笑了

▲原PO點開帳務查看後傻眼了。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

昨（17）日有9檔ETF除息，季配息凱基優選高股息30（00915）、元大高息低波（00713）分別配發0.75元以及1.4元，兩檔人氣ETF雙雙呈現貼息狀況，就有網友表示，昨（17）日打開帳務查看，發現損益直接負3萬，00915甚至要跌到年線，但大盤明明是漲的，3小時後才發現，原來當天是除息日。

有網友在PTT發文，「713+915點開負3萬」，一早起床迷迷糊糊打開股市，發現大盤明明紅通通，但自己持股的未實現損益竟然直接虧損3萬元，「713、915怎麼跌那麼多？915都快跌到年線了」。

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然而，經過3個多小時的觀察與思索，他才恍然大悟，原來當天正是除息日。他也提到，手上有00919、00713、00915、00929、00918，持有將近兩年，「目前最沒有後悔的選擇應該是919了」，對於比較懶，或是對漲幅承受不起的人來說，「ETF還是某種比較悠閒的操作，整日殺來殺去，心臟較弱的人可能承受不住呀」。

貼文曝光，掀起網友討論，「713害我今天點開直接帳面少1.4元」、「看到一堆人在嘴713，就知道差不多可以加碼了」、「好奇查了一下713，下半年的績效跟0056差不多爛」、「00713真正的價值在熊市，乖乖領息就好了」、「713可能要放十年再回頭看了吧」。

▲股市示意圖。（圖／資料照）



00713規模破千億元，資產規模為1196億元、受益人數34.63萬人，17日除息、每股配發1.4元，股息分配日為明（2025）年1月13日，除息參考價為54.25元，早盤最高價來54.4元，收盤則跌到54元。

00915規模404.63億元、受益人數17.45萬人，17日除息，每股配發0.75元，股息分配日為明（2025）年1月13日，除息參考價為25元，早盤最高價來25.05元，收盤價為24.85元