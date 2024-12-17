台灣奇特現象！彭博：銀行手握上兆游資　為房貸搶拉存款

▲央行總裁楊金龍資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行理監事會議即將在本周四（19日）召開，但外媒觀察，台灣的銀行體系數兆元台幣游資滿溢，不過近半年來卻出現房貸放款量吃緊，銀行不得不持續為房貸「搶錢」四處拉存款，《彭博》以「奇特現象」形容央行政策帶來的市況。

《彭博社》引述業內人士透露，部分台灣的銀行下令，分行行員吸收台、外幣存款必須達成特定成長目標。有銀行員私下表⽰，其所在分行被訂下約7億元台幣存款的目標，即使不必面對客⼾的後台員⼯也需要扛業績。另⼀位銀行行員表示，銀行內正舉辦存款「競賽」激勵行員吸收存款。

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另有壽險業者表⽰，部分銀行現在對過去不太愛做的「活期存款」也願意收，就算金額只有台幣1億元也好。

「房貸跟⼟建融資對銀⾏來講是非常重要的獲利來源，所以⽐例有可能維持在這樣的水準，」惠譽信評副總經理⿈嬿如表示，30%的規定展現主管機關非常保守的監管態度。

金管會統計，截⾄10⽉底，仍有11家銀行的建築放款總額依《銀行法72-2》規定計算比重超過27%，還有4家超過了28%，補充存款的需求更為急切。



中華信評⾦融服務評等部資深副總經理張書評表⽰，銀行通常在集中度達到27%⾄28%就開始積極拉存款，以防有⼤額定存解約等資金流出導致比例超標。

在疫情期間貨幣寬鬆、AI財富效應下，疫後房市持續飆漲，央行今年8月開始找銀行「喝咖啡」道德勸說，9月祭出第7波信用管制，至六都買賣移轉棟數出現下滑，惟對此央行、金管會皆不予置評。

