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快訊／台積電持平至1075　台股開盤下跌3點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（18日）以23014.43點開出，指數下跌3.58點，跌幅0.02％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1075元；鴻海（2317）維持平盤至183元；廣達（2382）下跌3元至272元；陽明（2609）維持平盤來到78.7元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.3元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌267.58點或0.61％，收在43449.9點；標準普爾500指數下跌23.47點或0.39％，收6050.61點；那斯達克指數下跌64.83點或0.32％，收在20109.06點；費城半導體指數下跌86.27點或1.64％，收5169.79點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 43449.9 ▼267.58 ▼0.61%
S&P500 6050.61 ▼23.47 ▼0.39%
NASDAQ 20109.06 ▼64.83 ▼0.32%
費城半導體指數 5169.79 ▼86.27 ▼1.64%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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