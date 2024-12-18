快訊／台積電持平至1075　台股開盤下跌3點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（18日）以23014.43點開出，指數下跌3.58點，跌幅0.02％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1075元；鴻海（2317）維持平盤至183元；廣達（2382）下跌3元至272元；陽明（2609）維持平盤來到78.7元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.3元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌267.58點或0.61％，收在43449.9點；標準普爾500指數下跌23.47點或0.39％，收6050.61點；那斯達克指數下跌64.83點或0.32％，收在20109.06點；費城半導體指數下跌86.27點或1.64％，收5169.79點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43449.9
|▼267.58
|▼0.61%
|S&P500
|6050.61
|▼23.47
|▼0.39%
|NASDAQ
|20109.06
|▼64.83
|▼0.32%
|費城半導體指數
|5169.79
|▼86.27
|▼1.64%
資料來源：證交所
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