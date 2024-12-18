王品砸上億元徵才！ 明年起薪調幅最高7％

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團今宣布，2025年元旦起調升品牌正職起薪及計時人員時薪，計時同仁時薪加全勤津貼210元起、正職起薪含全勤調升為35,800元起，喊出無經驗可，品牌調幅最高7%，搭配獎金、1年最多調薪3次制度，有望挑戰年薪百萬，年度調薪人事成本初估增加億元，全年預計釋出1,200名職缺。

輝達GB200生變！ 集邦：出貨高峰延後至少1季

近期市場關注NVIDIA GB200整櫃式方案（rack）各項供應進度，TrendForce於最新調查指出，由於GB200 Rack在高速互通介面、熱設計功耗（TDP）等設計規格皆明顯高於市場主流，供應鏈業者需要更多時間持續調校、優化，較原預期時間延後1季以上，最快將於2025年第二季後才有機會放量。

88萬股民揪心！00929配0.05元史上新低 貼息拉至填6成

擁有88萬受益人的月配型台股ETF始祖、資產規模2431億復華科技優息（00929）今（18）日公告除息，每股配發0.05元，創下新低，早盤最高來到17.87元，一度填息6成。

陽明「小海星」嚴綺瑄拼當三副 女船員月薪上看13萬

航港局昨(17)日舉行「海員新星2.0成果發布會」，也請「海員新星1.0」計畫獲選的學生分享經驗與心得，其中在民國111年成為陽明海運首批小海星的嚴綺瑄，現在是高雄海洋科技大學4年級學生，她透露會選擇陽明是陽明女性船員多，對於女性船員的管理及與異性共事的問題處理經驗豐富，未來登船擔任水手，預計一年後可申請船副適任證書，擔任三副職位，月薪上看13萬。

快訊／台積電持平至1075 台股開盤下跌3點

美股4大指數全面下跌，台股今（18日）以23014.43點開出，指數下跌3.58點，跌幅0.02％。

PWC 2024全球投資人調查報告 7成認為企業應投資在AI及人才

PwC發布《2024全球投資人調查報告》（Global Investor Survey 2024），調查發現，企業正面臨如何將人工智慧的投資轉化為實質營收與獲利的壓力。超過七成的投資人表示，企業應該大規模部署人工智慧解決方案，且應同時增加在AI及人才方面的投資。超過六成的投資人預計，其投資的企業在未來一年可因生成式AI而提升營收與獲利能力。

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

ETF市場又再爆出鉅額違約交割案！臺灣證券交易所17日發布公告，元大滬深300正2（00637L），證券商申報投資人違約金額達3229萬6700元。據了解，申報券商為國票證券南港分公司。

高息ETF好日子沒了！00929失色 市值型0050、00662更貼大盤

相信許多投資人都會納悶，上半年每個投資人手中的寶貝「高股息ETF」，如今怎麼各個走勢疲軟，甚至還有明星ETF股息下降的現象，近期許多媒體紛紛開始討論2025年到底該買大盤ETF還是趁便宜持續存股高股息?今天股編就帶大家速速了解兩者的差異。

審計部查就安基金「5000萬不符用途」 勞動部：絕不迴避

勞動部近日爆出濫用就安基金，「小金庫」包含花百萬裝潢休息室、舉辦前部長許銘春個人演唱會等爭議，審計部審計長陳瑞敏今證實發現用途不符金額達5000多萬，一定會如額收回，採購異常會移送檢調，未盡職責會送至監察院；對此，勞動部晚間也做出回應。

日立永大無正當理由解任獨董案 陳世洋告贏跨國公司勝訴定讞

國內電梯大廠永大電梯四年前爆發經營權大戰，在日立以每股72元高價買入外資股份而取得關鍵過半股權後，為了低價公開收購剰餘股權，執意解任另一派獨董陳世洋引發爭議衍生訴訟，最新判決結果出爐顯示，陳世洋二連勝，法院判日立永大應給付陳世洋原定剰餘任期之薪酬，共計新臺幣近200萬元。