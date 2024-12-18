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裕山佈局海外跨足廢棄物處理　預計明年1月中旬掛牌上櫃

▲▼裕山董事長劉原宏。（圖／記者高兆麟攝）

▲裕山董事長劉原宏。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

裕山環境工程（7715）於明（19）日舉辦上櫃前業績發表會，預計明年1月中旬掛牌上櫃。裕山成立於1993年11月，目前實收資本額為新台幣2.93億元，裕山公司深耕土水整治產業逾30年，建立逾百件的整治實績，持續累積研發量能及技術優勢，自2019年起公司營收呈現逐年成長的趨勢，去(2023)年營收成長率達48.66%，今(2024)年前三季合併營收達12.33億元，營收創歷史新高，更有優於同業營收成長的表現，今(2024)年前三季每股稅後盈餘（EPS）已達3.45元。

裕山是一個綜合型的環保專業團隊，以「運用卓越科技，還人類一個乾淨的生存空間」作為公司願景，主要從事土壤及地下水污染場址整治(簡稱土水整治)、廢棄物處理及污染防治設備銷售等業務。裕山具有技術優勢，可提供從汙染調查、整治規劃到設計施作一條龍，營運模式具備高度彈性。

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裕山經營團隊大多為環境工程專業背景，公司以研發為主要核心，擁有超過30張專利(包含11張發明專利)，深耕多年累積了豐富的整治經驗，並具設備研發設計製造能力，是國內極少數有能力自行設計改良整治設備的廠商，其研發的熱脫附設備更打敗眾多國內外廠商，成功取得中油高雄煉油廠整治專案熱脫附設備的標案，顯示公司設備的競爭力，此外公司為了符合節能減碳的目標更開發出以電力為能源的熱脫附設備，不僅可應用於軍營或住宅區等施工時間受限的整治場址，更可搭配綠電使用，達到節能減碳的效果。

此外由於節能減碳的意識提升，整治規劃也開始注重節能及環境友善，由於現地整治工法為土水整治中耗能最少對環境最友善的整治方式，因此公司引進德國IEG公司的循環井(Groundwater Circulation Well, GCW)整治設備及技術，未來計畫加強雙方合作，持續強化公司的現地整治技術，該公司7月於上海舉辦技術發表會，後續獲得熱烈的反饋，因此公司也計畫將該技術應用於未來大陸地區整治業務的拓展。

土水整治向來以法令訂定作為產業成長的動力，台灣土水法令於2000年頒布後，帶動台灣土水整治產業快速發展，由於大陸的土水法令已於2018年頒布，因此未來20年將是大陸土水整治產業發展的黃金時期，裕山公司已在大陸市場布局並取得初步實績，將趁此良機拓展大陸營運規模，未來營運成長可期。

由於台灣近年來生活廢棄物處理問題日益嚴重，因此公司亦跨足生活廢棄物的處理業務，例如雲林縣政府的MBT標案，將生活廢棄物經分選制作為固體衍生性燃料(SRF)，作為「代煤」使用，將「轉廢為能」的概念化為實際可行的方案，除了解決廢棄物處理的問題，更有助達到淨零碳排的目標，裕山近年來持續提供雲林縣政府MBT處理服務，將生活垃圾轉化成SRF後再提供予麥寮台塑的鍋爐以取代部分燃煤使用，是目前台灣唯一將MBT製程應用至生活垃圾處理的案例，其設計的MBT系統已成功將生活廢棄物處理的廢料量降至17%，與一般焚化爐的廢料量約當，近期更取得高雄仁武廠BOT案第一階段之第一順位資格，未來除了瞄準沒有設置焚化爐的縣市，還可針對既有因為焚化爐已老舊面臨整改或淘汰的縣市提供一套新的解決方案。

展望未來，裕山近年受惠於中油高廠整治案，營運規模大爆發，加上裕山跨足生活廢棄物處理業務，係台灣唯一成功將MBT製程應用至生活垃圾處理的案例，並計畫爭取高雄MBT的BOT案，強化公司營運的穩定性，此外亦布局中國大陸土水整治市場，係台灣同業中唯一成功在中國大陸取得並完成整治標案的業者，公司將持續累績整治實績，把握大陸土水整治市場發展黃金期，逐步拓展營運規模，更可將營運拓展至東南亞的土水整治及廢棄物處理市場，未來營運成長可期。

關鍵字： 裕山

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