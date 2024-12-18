彰銀主辦官田鋼鐵76億元聯貸案　今完成簽約

▲彰銀主辦官田鋼76億元聯貸案，今完成簽約。（圖／彰銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

彰銀（2801）統籌主辦官田鋼（2017）五年期76億元聯貸案順利募集完成，於今（18）日舉行簽約儀式，由彰銀董事長胡光華代表聯貸銀行團與官田鋼鐵董事長汪振澤簽訂聯合授信合約。

此次聯貸資金用途係支應官田鋼鐵償還既有金融機構債務、充實購料、中期營運週轉金及建置儲能系統暨購置相關附屬設備所需資金，由彰銀擔任統籌主辦暨管理銀行，其他聯貸銀行團成員包括華銀、高雄銀（2836）、台新銀行、上海銀行（5876）、土銀、兆豐銀、全國農業金庫、板信銀行、國際票券、兆豐票券、中華票券及大慶票券，在13家金融機構的踴躍參貸下，以76億元結案，顯示銀行團對官田鋼鐵近年營運與未來表現，給予高度肯定與認同。

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官田鋼為國內老字號盤元螺絲大廠，自民國62年創立以來，除了核心的鋼鐵本業，也跨足證券、金融、紡織、百貨、觀光及混凝土製造銷售等領域，在台灣能源轉型之際，積極發展ESG與企業社會責任，除在廠區建置太陽能發電外，希望透過建置儲能系統協助台電強韌電網、提高電力品質。

彰銀身為金融機構扮演關鍵資金中介及推動之角色，為進一步引導資金流向永續發展相關項目，除將配合國家 2050 淨零排放路徑，並透過第三方顧問專業查核，嚴謹推動綠色相關授信，深耕企金業務結合ESG實踐，力求於經濟成長、環境永續及社會發展之間取得平衡，以互惠及共好方式鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

