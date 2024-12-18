半導體業未來恐缺電　光電永續發展協會呼籲政府「四箭齊發」

▲光電永續發展協會今日召開理監事會議。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

太陽光電產業永續發展協會今日召開理監事會議，理事長蔡佳晋呼籲政府，在台灣積極發展半導體及AI相關產業同時，這些廠商對於綠電需求都極高，但目前「能源用地政策」是光電發展受阻的主因，因此呼籲政府，必須要屋頂型、漁電型、農電型與地面型四箭齊發，齊頭並進方能達成2026年20G，2030年再生能源使用率30%的目標。

蔡佳晋表示，當前台灣積極發展半導體與AI產業，他們都亟需再生能源，尤其是半導體業者，在國際科技大廠對RE100的要求下，他們對再生能源的需求迫在眉睫，尤其是台積電，而所有再生能源中，太陽光電是最有效且最能快速協助半導體與AI業者達成RE100的方法，然而，當前，太陽能因能源用地受限，中央與地方審查速度太慢，加上社會輿論對光電業者的誤解，導致光電案場開發受阻。

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蔡佳晋指出，政府的「能源用地政策」是光電發展受阻的主因，目前政府著重在漁電共生與屋頂型光電，然而，屋頂型光電已開發十多年，已達8G的裝置容量，再開發有限；漁電共生目前已經完工併聯的案場大約1GW，而2025年漁電共生的目標是4.4GW，但因地方對光電的誤解，而發起抗爭，使得漁電發展在地方與中央都卡關。

蔡佳晋因此呼籲，一地兩用不是唯一解方，必須要屋頂型、漁電型、農電型與地面型四箭齊發，齊頭並進方能達成2026年20G，2030年再生能源使用率30%的目標。

蔡佳晋說，光電與農村結合的地方創生是地面型光電發展的解方。以農村為主體，規劃光電配置，與符合地方創生的產業，並真正落實地方回饋，讓地方居民有感，真正做到與農村共存共榮的光電產業，才是解決農業與光電困境的良方。

太陽光電產業永續發展協會理監事包括寶晶能源、大亞集團、森崴能源、中租迪和、台泥儲能、雲豹能源、泓德能源、台灣韋能能源、寶島陽光再生能源、永鑫能源、力暘能源與三地能源等一級能源業者，因此有百M俱樂部之稱。