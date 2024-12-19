考績墊底主管安慰「要有人犧牲」！他想撐到8月領分紅　全場勸退

▲原PO考績墊底。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者施怡妏／綜合報導

一名在科技業上班的網友表示，平時工作非常認真，甚至在其他單位人力不足時也願意接受調派支援，但考績卻被打了最低分，老闆說「沒辦法，沒人可以墊背」，且新進來的學弟妹，底薪跟考績都比他好，讓他很挫敗，打算躺平到明年8月領完分紅後再離職。

有網友在Dcard發文，「科技業被打最爛可以擺爛嗎？」下半年被調去支援其他單位，雖然不熟悉工作內容經常出錯，但他仍然努力工作，且該單位還有職場霸凌的狀況，忍了兩個月受不了爆發口角，跟老闆三番兩次溝通後，得以回到原單位。

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沒想到，這個月的考績直接被打最後一個，讓他無法接受，「老闆說沒辦法，沒人可以墊背，離職的打不了考績，只好抓我去死的感覺，早知道就少做點事情，多做多錯」。此外，今年才入職的新員工底薪比他高，考績還比他好，這讓他更氣憤，決定躺平到明年8月領分紅就離職，甚至考慮九月請特休一整個月，從現在起只用最低限度的時間完成工作，「這樣會很過份嗎？」

對此，網友建議他直接離職，「你根本已經黑到發亮了，建議有好機會就直接走人」、「分紅真的有點久，如果預期領不到很好的話，我會直接閃人」、「其實從你被調走那刻就知道是棄子了，建議直接換工作」、「是可以啦，但是如果工作量擺在那，可能要能承受同事的怨氣」。