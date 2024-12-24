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王道銀行深耕永續經營再獲肯定　2024年TCSA獲 6大獎項

▲▼王道銀行示意圖。（圖／資料照）

▲王道銀行。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

王道銀行（O-Bank）在2024年台灣企業永續獎（Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）再度斬獲6大獎項，不僅獲得綜合績效類「台灣100大永續典範企業獎」，永續報告類獲得金融及保險業「金獎」，同時也在性別平等、職場福祉、社會共融及創意溝通等單項績效獎項中脫穎而出，彰顯其在企業永續經營的卓越成果。

除了台灣企業永續獎，王道銀行今年也獲得「天下永續公民獎」中堅企業組第5名，且在各大國際ESG評鑑中也表現亮眼。其中，在倫敦證券交易所集團旗下富時羅素（FTSE Russell）的ESG評鑑中排名國內金融業第一。更連續兩年在美國晨星集團（Morningstar）旗下的Sustainalytics評鑑中排行台灣金融業第一、全球受評鑑企業前1%；Sustainalytics最新公布的成績，截至2024年12月中，王道銀行排名更提升至台灣上市櫃公司第一名。

台灣企業永續獎由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦，由產官學界專業人士組成的評審團遴選出善盡社會責任的優秀企業。王道銀行致力與所有利害關係人共好，透過系統化與制度化的永續管理機制，持續推動員工照顧、公司治理、環境保護、社會參與、客戶關係及綠色金融等六大面向相關舉措，因而獲得綜合績效類「台灣100大永續典範企業獎」。

在永續報告書編撰方面，王道銀行參照多項國際重要指標，包括永續性報導準則（GRI Standards）、AA1000當責性原則、美國永續會計準則委員會（SASB）準則、氣候相關財務揭露架構（TCFD）以及證交所上市公司編制與申報永續報告書作業辦法等標準。2023年永續報告書不僅通過英國標準協會「高度保證等級」之第三方查證，特定永續績效指標更經會計師查核並出具有限確信報告，持續提升報告資訊的完整度與可信度。今年獲頒永續報告類金融及保險業「金獎」，為王道銀行連續第九年獲得永續報告獎之肯定。

在單項績效獎項中，王道銀行積極打造重視人權和性別平等的職場文化，自2023年起推動「性別薪酬平等計畫」，依據同工作性質同酬的原則調整並縮小性別薪酬差距，具體落實性別薪酬平等，連續7年獲頒「性別平等領袖獎」。同時，王道銀行戮力打造健康、安全與幸福的工作環境，提供優於法規的休假和健康照護，連續兩年獲得「職場福祉領袖獎」。

王道銀行在社會參與及綠色金融方面同樣表現卓越。2020年推出的「影響力專案」，號召消費者加入「影響力存款」，並專款專用於提供「影響力貸款」給經濟弱勢，根據Social Value UK的社會投資報酬率（SROI）方法學評估，該專案每投入1元可創造約5.61元的社會價值，獲頒「社會共融領袖獎」。

在綠色金融創新上，王道銀行2024年與一卡通合作推出「交通減碳明細」功能，是首家串接一卡通交通碳排放量資料庫的銀行，並推出台灣第一張以交通減碳量決定優惠的「交通減碳卡」；王道銀行持續透過多元管道與利害關係人溝通，並打造和所有利害關係人共好的願景，因而連續六年獲頒「創意溝通領袖獎」。

王道銀行董事長駱怡君強調，公司秉持「利他圓己」的企業精神，長期致力於提升經營績效與永續價值。未來將持續結合金融本業推動永續，打造與所有利害關係人共好的永續未來。

關鍵字： 王道銀行台灣企業永續獎永續經營永續報告社會責任

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