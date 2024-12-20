中信園區敲響耶誕平安鐘　全臺唯一戶外滑冰場邀民眾免費入場

▲中信銀行董事長陳佳文（左三）、中信金控總經理高麗雪（右三）、中信銀行副董事長詹庭禎（左二）、中信金控人資長卓長興（右二）特地出席，與擬真恐龍共同敲響耶誕平安鐘。（圖／中信銀行提供）

記者廖婕妤／台北報導

耶誕節即將到來，平安鐘聲響徹中國信託金融園區！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）今（20）日邀請近千位客戶、臺北市南港居民及同仁齊聚敲響耶誕平安鐘，並偕同MUZIKids與調調室內樂團演奏木管五重奏、臺北市大湖國小合唱團報佳音，揭開一系列溫馨耶誕活動！此外，每年冬天吸引許多大、小朋友造訪的戶外滑冰場，今年以「重返侏羅紀ICE X DINOSAUR X ADVENTURE」為主題，邀請民眾進入恐龍的冰雪冒險，體驗滑冰樂趣。

中國信託銀行董事長陳佳文、中國信託金融控股公司總經理高麗雪、中信銀行副董事長詹庭禎、中國信託金控人資長卓長興特地出席，共同敲響耶誕平安鐘。耶誕老人於現場發放糖果、幸運金幣等驚喜禮物，更有限量雞蛋糕及鹹點，以及小朋友最愛的扭蛋機，讓到場民眾感受幸福能量。同時邀請藝響臺灣劇團演出「聖誕狂歡：馴龍任務」，擬真的恐龍互動表演與滑冰場主題呼應，搭配精彩的聲光效果營造神秘又夢幻耶誕氛圍。

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▲中信銀行董事長陳佳文（中）、中信金控總經理高麗雪（右二）、中信銀行副董事長詹庭禎（左二）、中信金控人資長卓長興（右一）出席敲響耶誕平安鐘活動，與現場大小朋友一同迎接耶誕節到來。（圖／中信銀行提供）

此外，臺灣冬季最具話題性、超人氣打卡景點中國信託金融園區戶外滑冰場，11年來已吸引超過35萬人次造訪，中信銀行與臺北市政府體育局共同合作，結合中國信託慈善基金會「點燃生命之火」全民愛心募款運動，以公益為出發，邀請弱勢、偏鄉學童及民眾體驗滑冰樂趣。本次以「重返侏羅紀ICE X DINOSAUR X ADVENTURE」為主題，利用史前巨獸與寒冰世界完美結合，揭開侏羅紀神秘面紗，讓滑冰場化身為神秘的冰雪森林，再透過栩栩如生的恐龍模型、逼真的聲光特效，讓人彷彿置身於1.5億年前的史前時代，每週末更能與擬真白熊龍拍照互動，讓大小朋友沉浸在充滿驚喜的冰雪冒險中。另一方面，耶誕佳節將至，本週末（12月21日、12月22日）加碼推出慶祝活動，歡迎親子造訪。

▲中信銀行董事長陳佳文（中）發送糖果傳遞幸福能量，讓現場大小朋友感受濃濃耶誕氣氛。（圖／中信銀行提供）

中國信託金融園區「重返侏羅紀ICE X DINOSAUR X ADVENTURE」戶外滑冰場即日起至2025年3月2日止開放民眾免費入場，憑身分證明文件免費租借溜冰設備，亦有親子共享的「冰雪體驗區」，平日開放學校或公益團體10人以上團體預約，一般民眾可於每場次開始前60分鐘現場排隊取票入場，名額有限、額滿為止，活動期間憑滑冰場限定入場券還能享有園區超過20家店家的專屬優惠，詳情請上中國信託金融園區官網www.ctbcfinancialpark.com/Activity查詢。