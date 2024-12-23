手搖店收攤「去工廠領31K」38歲男嘆沒用！網見1條件：贏一堆人

▲原PO感嘆，自己人生就這樣了。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名38歲的男網友表示，與女友經營一家飲料店長達6年，但因為無法承受壓力最終選擇收店，也和女友分手了，如今他在工廠工作，每月薪水31K，股票加上存款有600萬元，卻感覺人生沒意義，應該成家立業的年紀，卻還在跟父母同住，領著3萬薪水安逸著，貼文曝光，網友安慰他「光是安逸就已經贏很多人了」。

有網友在Dcard發文，「38歲覺得人生沒意義」，與女友經營飲料店6年，房租從最初的3萬8千元漲到4萬5千元，雖然還能負擔，但扣除各項開銷後，收入與在外工作差不多，「生意好當然會超過，但是生活沒有什麼品質」，最後把店收起來，女友也在不久後分手。

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結束飲料店後，他現在在工廠工作，月薪31K，雖然工作忙碌，但見紅就休，還有特休可以用，「工作很忙但是內心是輕鬆的，不像是開店那般的壓力」，至今也做了4年。他透露，個人資產約600萬元，至今仍單身，與父母同住。

他的生活規律，工作之餘會運動、追劇和玩電動，父母也表示只要他開心就好，並不強求其他。但他總覺得自己沒用，在應該成家立業的年紀，卻仍與父母同住，領著3萬的薪水，「一定讓父母很沒面子，沒有一技之長，只做過服務業，而且年近40了，可能一輩子就這樣了」。

貼文曝光，網友勸他要知足，「至少爸媽沒有要你養，已經贏很多人」、「人生本來就沒有固定的意義，有意義的是我們怎麼走過這個過程」、「資產600萬是在哭腰啥，我相信台灣一半人口拿不出六百萬」、「你有600萬是在哀嚎什麼」、「你已經過很好了，要知足，人生的煩惱大都來自婚姻家庭，這些煩惱省下來可以多活好幾年」、「沒有一技之長可以學，不到40歲其實還算年輕」。