快訊／台股收盤大漲594點史上第7大　台積電漲45元至1080

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（23日）開高走高，加權指數終場大漲594.29點，為史上第7大漲點，終場以23104.54點作收，漲幅2.64％，成交量3530.86億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲301.31點開出，指數開高走高，盤中最高達23132.25點，最低22811.56點，終場收在23104.54點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到1080元，漲幅4.35％；鴻海（2317）上漲4.5元至185.5元；廣達（2382）上漲11.5元至289元；陽明（2609）下跌0.8元來到78.9元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.07元至9.38元。

今天漲幅前5名個股為精聯（3652）上漲3.7元，漲幅10％；東華（1418）上漲2.7元，漲幅10％；直得（1597）上漲9.9元，漲幅9.99％；詮欣（6205）上漲7.3元，漲幅9.97％；冠西電（2466）上漲5元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為福懋油（1225）下跌5元，跌幅9.92％；興泰（1235）下跌8.2元，跌幅8.88％；天瀚（6225）下跌0.8元，跌幅5.78％；今皓（3011）下跌1.15元，跌幅4.64％；波力-KY（8467）下跌14元，跌幅4.5％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 精聯（3652） 40.7 ▲3.7 ▲10.0％ 東華（1418） 29.7 ▲2.7 ▲10.0％ 直得（1597） 109.0 ▲9.9 ▲9.99％ 詮欣（6205） 80.5 ▲7.3 ▲9.97％ 冠西電（2466） 55.3 ▲5.0 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 福懋油（1225） 45.4 ▼5.0 ▼9.92％ 興泰（1235） 84.1 ▼8.2 ▼8.88％ 天瀚（6225） 13.05 ▼0.8 ▼5.78％ 今皓（3011） 23.65 ▼1.15 ▼4.64％ 波力-KY（8467） 297.0 ▼14.0 ▼4.5％

資料來源：證交所