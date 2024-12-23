快訊／台股收盤大漲594點史上第7大　台積電漲45元至1080

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（23日）開高走高，加權指數終場大漲594.29點，為史上第7大漲點，終場以23104.54點作收，漲幅2.64％，成交量3530.86億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲301.31點開出，指數開高走高，盤中最高達23132.25點，最低22811.56點，終場收在23104.54點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到1080元，漲幅4.35％；鴻海（2317）上漲4.5元至185.5元；廣達（2382）上漲11.5元至289元；陽明（2609）下跌0.8元來到78.9元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.07元至9.38元。
今天漲幅前5名個股為精聯（3652）上漲3.7元，漲幅10％；東華（1418）上漲2.7元，漲幅10％；直得（1597）上漲9.9元，漲幅9.99％；詮欣（6205）上漲7.3元，漲幅9.97％；冠西電（2466）上漲5元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為福懋油（1225）下跌5元，跌幅9.92％；興泰（1235）下跌8.2元，跌幅8.88％；天瀚（6225）下跌0.8元，跌幅5.78％；今皓（3011）下跌1.15元，跌幅4.64％；波力-KY（8467）下跌14元，跌幅4.5％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|精聯（3652）
|40.7
|▲3.7
|▲10.0％
|東華（1418）
|29.7
|▲2.7
|▲10.0％
|直得（1597）
|109.0
|▲9.9
|▲9.99％
|詮欣（6205）
|80.5
|▲7.3
|▲9.97％
|冠西電（2466）
|55.3
|▲5.0
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|福懋油（1225）
|45.4
|▼5.0
|▼9.92％
|興泰（1235）
|84.1
|▼8.2
|▼8.88％
|天瀚（6225）
|13.05
|▼0.8
|▼5.78％
|今皓（3011）
|23.65
|▼1.15
|▼4.64％
|波力-KY（8467）
|297.0
|▼14.0
|▼4.5％
資料來源：證交所
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