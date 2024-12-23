ETF大黑馬　這檔績效賺贏大盤

▲中信特選金融（00917）今年以來漲幅33.04％，勝過台股大盤30.47％，成為市場黑馬。



圖文／鏡週刊

市場檢視人氣高股息ETF全年度績效，以20％～25％位居前3名最頂，其實仔細盤點竟有黑馬出線，那就是海外金融股ETF：中信特選金融（00917），受惠於川普新政對美國金融放寬監管、減稅和經濟刺激措施，預料將提高銀行的盈利能力、推升股價，00917今年以來表現不但漲幅33.04％，甚至跑贏台股大盤30.47％，成為市場上的黑馬。

據台灣證交所統計，股民最愛的前10名存股標的，金融股占比高達7成，定期定額「金」安心，「長期營運穩健、配息穩定、殖利率不錯，存金融股不易踩雷啊！」不敗教主陳重銘說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，單一金融股若遇到帳上投資未實現虧損太多，仍有可能發不出股利，「像是2023年的開發金、國票金，就曾經暫停配息，想倚賴安穩的股息現金流過日子，雞蛋不要放在同一個籃子裡。」陳重銘認為，持有一籃子的海外優質金融股，跟著國際級金融龍頭可穩賺報酬。

00917持有50檔全球知名金融股，前10大持股為摩根大通、美國銀行、標準普爾、貝萊德、高盛等龍頭企業。以國家別來看，美國占比83.58％，其次是英國9.02％，接著是瑞士的3.37％，荷蘭占2.06％，「可看出00917持股以美國為主，所以我當成美國金融股來操作。」陳重銘說。

尤其川普新政上路，可嗅出美國金融業的春天來臨。觀察近3次美國總統大選後3個月，美國金融股平均都有13.6％的漲幅，而近期美國銀行巨頭包含摩根大通、美國銀行、富國銀行等，陸續公布財報，皆繳出擊敗市場預期的成績單，中國信託投信基金經理人張瓈尹預期川普執政後，隨著政策利多逐漸發酵，美國金融股可望有一波好光景。

張瓈尹指出，隨著川普2025年初重返白宮，共和黨將完全執政，投資人可將眼光聚焦在受惠政策紅利最多的美國金融股，而目前國內唯一一檔聚焦美國金融業的海外ETF，就是00917，今年以來漲幅逾33％，勝過台股加權指數。

川普鬆綁金融監管，支持區塊鏈等，可看到近期比特幣迭創新高，逼近10萬美元大關，反映川普上任後的政策利多，至於美國金融業，則同時受惠放寬監管、減稅與擴大政策支出等3大利多，預估銀行盈利能力與股價皆可望提升。

註：統計截至2024/12/19。資料來源：Money Link富聯網。

註：資料日期2024/12/19，資料來源：中信投信官網。



更多鏡週刊報導

【金融甜甜價3】如何每月安心加薪5000元？ 一表揭答案

【金融甜甜價1】川普上台金融監管鬆綁 台積電也愛買金融債

【理財學堂】一指標挑對債券商品