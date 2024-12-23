快訊／台股大漲逾420點　台積電漲30元至1065

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（23日）以22811.56點開出，指數大漲301.31點，漲幅1.34％，隨後在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股強勢上攻下，指數漲勢擴大逾420點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1065元，漲幅2.9％；鴻海（2317）上漲4元至185元；廣達（2382）上漲7.5元至285元；陽明（2609）下跌0.2元來到79.5元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.04元至9.35元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲498.02點或1.18％，收在42840.26點；標準普爾500指數上漲63.77點或1.09％，收5930.85點；那斯達克指數上漲199.83點或1.03％，收在19572.6點；費城半導體指數上漲71.44點或1.46％，收4964.91點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42840.26
|▲498.02
|▲1.18%
|S&P500
|5930.85
|▲63.77
|▲1.09%
|NASDAQ
|19572.6
|▲199.83
|▲1.03%
|費城半導體指數
|4964.91
|▲71.44
|▲1.46%
資料來源：證交所
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