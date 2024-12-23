快訊／台股大漲逾420點　台積電漲30元至1065

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（23日）以22811.56點開出，指數大漲301.31點，漲幅1.34％，隨後在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股強勢上攻下，指數漲勢擴大逾420點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1065元，漲幅2.9％；鴻海（2317）上漲4元至185元；廣達（2382）上漲7.5元至285元；陽明（2609）下跌0.2元來到79.5元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.04元至9.35元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲498.02點或1.18％，收在42840.26點；標準普爾500指數上漲63.77點或1.09％，收5930.85點；那斯達克指數上漲199.83點或1.03％，收在19572.6點；費城半導體指數上漲71.44點或1.46％，收4964.91點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42840.26 ▲498.02 ▲1.18% S&P500 5930.85 ▲63.77 ▲1.09% NASDAQ 19572.6 ▲199.83 ▲1.03% 費城半導體指數 4964.91 ▲71.44 ▲1.46%

資料來源：證交所