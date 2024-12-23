黑松董座看明年正向發展　最困難是「減塑減碳」課題

▲黑松董事長張斌堂。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

黑松（1234）今（23）日舉辦法說會，董事長張斌堂表示，明年絕對要比今年更好，不過要面臨的變數還是很多，像是氣候變化、川普上任後的政策等，最困難的是減塑減碳的議題，勢必墊高包裝成本，但相關產品會不會漲價仍需要綜合評估。

張斌堂表示，明年絕對正向發展，每年都要找機會擴大，在飲料、酒類都找機會向上，明年一定要更好，氣候變化、川普上任等很多因素變化，國際局勢因為強國變化也都會影響到，衝擊不知道如何，黑松雖然聚焦內需市場衝擊應該不大，但還是會有影響。

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張斌堂指出，明年台灣正式進入超高齡時代，會有很多機會去看有哪些產品，整個社會態度都不一樣，營養比較高的，朝這方面努力去做，但轉型不容易，這類飲料有通路區別，但困難的地方是減塑減碳的議題，一定會衝擊到寶特瓶包裝的飲料，會持續存在但成本可能變高，取得方便性也是需要時間，看是要走減碳還是回收循環再利用，都是往後要面對的課題，也要能讓2030、2050減碳目標達成。

觀察今年整體台灣飲料市場，預估會成長4％，主要動能來自茶類、果蔬汁、碳酸飲料等，黑松的健康歡樂產品也持續成長，沙士、C&C系列廣受好評；FIN整體成長逾1成，其中FIN好菌補給飲前11月銷售成長43％；黑松茶花系列明年會推出新品，擴大整體茶品類銷售；明年新品開發重點針對高價值、清爽、有趣、紀念性等，包括黑松茶花新品針對新陳代謝、放鬆心情，也會推出100周年紀念罐等。

生技產品部分，明年台灣邁入超高齡社會，全球心血管保健品年複合成長率達9％，黑松生技H+會推出保健新品，目前生技在營收占比不到5％，明年或持續擴大占比。

至於代理酒品類別部分，包括中式白酒、威士忌、利口酒、葡萄酒、清酒、白蘭地等，將持續創造品牌價值、開發新客群；今年底也會取得50度以上金門高粱續約，代理品牌跨品類聯名開拓客群、創造話題，目前酒類在營收占比約45％-47％。

黑松今年前3季稅後淨利為7.9億元，EPS為1.97元；累計今年前11月合併營收為95.44億元，年減2.78％。

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