立委爆砸錢加碼台北101　中信金發聲「不予評論」

▲台北101。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台北101日系大股東伊藤忠傳出有意釋股，立委郭國文今（23）日在立法院明指持股洽購對象為中信金（2891）集團，不過對於這項傳言，中信金以「市場傳言不予評論」回應。

中信金有意加碼台北101的歷史長達10年以上，2014年市場就曾傳出過中信金正式評估過，當時發動投資的契機在於台北101大股東頂新手中逾3成持股喊賣，不過受限金融法令影響，最後這批股權由日商伊藤忠接走。

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台北101董事長賈永婕雖證實上周快閃日本3天拜會伊藤忠，但對大股東手中股權賣誰以「不方便透露」回應。

據財政部國庫署資料，伊藤忠對台北101持股37.1742%，今年初轉移5.029%股權給西松台灣投資，因此持股降至32.145%，但仍是台北101單一最大股東。其他民股包括新光人壽持有3.2463%、中國信託與中信金（2891）各有3.0612%（合計6.1224%）。

郭國文表示，伊藤忠在今年轉讓持股後，仍要持續處分持股，特定對象就是中國信託，但受限於規定，中國信託最多只能加買5%，若是還要釋股，其他持股還會找別人承接。

至於財政部目前對台北101並沒有持接持股，而泛公股持有台北101股權過半，已具主導權，市場預期再加碼空間有限。