輝達GB 200題材醱酵！　鴻海、廣達連手衝

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
輝達（NVIDIA）AI伺服器明年主流產品為GB 200，更傳出將在預計推出下世代GB 300 AI伺服器產品線，鴻海（2317）、廣達（2382）為輝達AI伺服器重要夥伴，訂單比重分配上，廣達僅次於鴻海，為第二大供應商，GB200訂單發酵帶動下，鴻海、廣達連袂上攻，漲幅逾3%。
輝達（NVIDIA）GB200採用高速互通介面、熱設計功耗（TDP）等零組件設計規格，供應鏈需要時間進行調整與優化，可能造成AI伺服器GB200無法如期於明年第一季放量，亦可能延後至明年第二季。
鴻海在GB200系列即掌握的晶片模組、組裝等供應鏈，並陸續投入水冷系統、連接器等領域，並進行相關驗證中，市場傳出，輝達可能在GB300伺服器中淘汰風扇，100%採用水冷解決方案，由於輝達零組件採購權可望交由組裝廠主導，鴻海集團將輝達GB 300新品最大受惠者。
鴻海明年首季放量出貨GB200，將帶動大型CSP業者持續進行AI建設，預期整體伺服器營收的占比將有望超過50%；廣達於先前的法說會表示，明年Q2 AI伺服器營收占整體伺服器營收已逾5成，預估隨著GB200的出貨，明年AI伺服器營收將有望年增三位數。
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