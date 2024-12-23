輝達GB 200題材醱酵！ 鴻海、廣達連手衝

輝達（NVIDIA）AI伺服器明年主流產品為GB 200，更傳出將在預計推出下世代GB 300 AI伺服器產品線，鴻海（2317）、廣達（2382）為輝達AI伺服器重要夥伴，訂單比重分配上，廣達僅次於鴻海，為第二大供應商，GB200訂單發酵帶動下，鴻海、廣達連袂上攻，漲幅逾3%。

兆豐董座率先宣布 銀行年終上看8個月、加薪3%

兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌今（23）日在立法院財委會上指出，銀行雖有大筆打銷美國有不良債權干擾獲利，但今年兆豐銀年終獎金力拚能比照去年的水準，仍有上看8個月的機會，至於加薪則約3%。

財劃法三讀「深表遺憾」是否羞愧？ 次長秒回：不會

立委林德福今（23）日在立法院財委會上詢問，財政部發新聞稿表達「深表遺憾」，會不會羞愧？財政部次長阮清華回答「不會」。

台北101有望改叫「台灣101」 賈永婕表態：很棒啊！

台北101有望更名「台灣101」！台北101董事長賈永婕今（23）日主動表態，未來台北101若是改名台灣101，「也很棒啊！」

8.5萬人注意！綜所稅第3批退稅 明年1／20入帳

財政部指出，綜所稅第3批退稅將在明年1月20日、農曆年前入帳，總計這波退稅將有8萬5837人收到10.08億元退稅款，平均每件退稅額1萬1700元。

鴻海卡位失利！ NHK：本田、日產明年6月正式合併

鴻海（2317）集團搶併日系車商日產（Nissan）的計劃失利，日媒NHK披露，本田（Honda）與日產今（23）日分別召開董事會，簽署合併談判基本協議，就管理整合展開全面談判，最快明年6月完成合併，一舉成為世界第3大汽車銷售集團。

好好退休準備平台 助國人穩健退休規劃

以定期定額紀律投資方式引導國人儲備個人退休金的「好好退休準備平台」，成立至今年超過3年，根據晨星統計，專案基金至今平均報酬率約22.5%，年化報酬率達7%。理財專家表示，對於退休準備等長期理財為目標來說，定期定額年化報酬率若有5%-8%，都是相當不錯的理財工具。

博通有望成為下一個輝達 分析師看好成為最值得投資AI股

根據外媒CNBC報導，基金經理Stephen Yiu表示，隨著主要科技公司尋求減少對單一供應商的依賴，博通更有可能在2025年為投資者帶來比AI晶片領導者NVIDIA更大的收益。

台積電飆漲4%！AI權值股聯手反彈 指數漲逾600點

受惠美股反彈，晶圓代工龍頭台積電(2330)在買盤敲進下開高勁揚45元至1080元，漲幅達4.35％，市值回升至28兆元，大型權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）聯手反彈漲逾2%，指數大漲逾600點，最高來到23127.85點。

台北101煙火光雕秀金主曝光！ 賈永婕：感謝國泰世華

台北101董事長賈永婕今（23）日指出，今年煙火最大亮點，除了時長比過往增加1分鐘外，發數也更多，更感謝在國泰世華贊助下增加了以前沒有的、有所有台灣英雄畫面的光雕秀，齊心幫台灣加油，不過具體呈現她強調「還是先賣個關子」。