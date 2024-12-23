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台積電愛買金融債　不敗教主：跟著護國神山安心抱

據台積電重訊，今年4月加碼2.4億美元持有美國銀行、摩根士丹利、高盛等10家世界級銀行龍頭發行的債券。（翻攝自NYSE臉書）

▲據台積電重訊，今年4月加碼2.4億美元持有美國銀行、摩根士丹利、高盛等10家世界級銀行龍頭發行的債券。（翻攝自NYSE臉書）

圖文／鏡週刊

卡位政策紅利，川普新政可望鬆綁金融監管，有利美國金融發展，今年以來金融債ETF息差雙賺。不敗教主陳重銘早在去年就花300萬買金融債ETF，「當時殖利率超過5％，我就安穩領息可攻可守，且金融業一路往上，當川普搞鬼造成股市震盪，金融債ETF就是資金的避風港。」而金融債就連護國神山都愛買！台積電持有公司債的前10大都是金融債，陳重銘建議，相對低檔的甜甜價進場卡位，跟著台積電安心抱債。

「我去年砸千萬抱債，其中的300萬元陸續買進金融債ETF，當時殖利率5％以上很不錯，我就安穩領息、賺價差，抱到現在很划算！」以配息率5％計算，陳重銘抱金融債已有15萬息收入袋，他看好3大優勢安心卡位。

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1.川普鬆綁監管，金融業利多

陳重銘認為，美國聯準會Fed主席鮑威爾暗示降息速度放緩，股債市震盪，但是美國經濟好，對金融業仍是利多，「尤其是金融債ETF卡位政策紅利，今年以來表現亮眼，川普新政可望鬆綁金融監管，有利美國金融發展，且降息放緩，也使得美國金融業可望處於相對高利的環境。」他說。

以市場上9檔金融債ETF來看，近1年報酬率介於8.62％～11.93％的水準，而近1個月來股市有如大怒神，令投資人心驚膽跳，但金融債ETF卻能創造正報酬。

2.不甩黑天鵝，資金避風港

「川普愛搞鬼，三不五時黑天鵝會飛來幾隻，平時把債券ETF當做類現金，抱債領息，股災時再從債券撥點錢，去買超跌的股票。」陳重銘教戰靈活操作策略。

事實上，金融債的資金動能持續增溫，在動盪的投資市場成為資金避風港。統計本月以來，整體債市資金淨流出365.1億美元，然而，金融債卻是資金淨流入達3.5億美元，在所有債券ETF種類中，僅次於短天期美債的6億美元淨流入。

3.台積電加碼金融債，與護國神山同行

據台積電重訊，今年4月加碼2.4億美元持有美國銀行、摩根士丹利、高盛等10家世界級銀行龍頭發行的債券。

「小散戶與大戶沒有距離，台積電持有公司債的前10大，都是金融債。」陳重銘分析，因違約風險低，長期報酬、波動度等都很穩定，投資人與護國神山同行，可共享債市報酬。

自9月份聯準會大幅降息2碼後，金融業利差大幅收斂，中國信託投信基金經理人張瓈尹觀察，這個現象顯示投資人看好貨幣政策的寬鬆，將提振華爾街大型銀行和較小型的地區性銀行，使銀行壞帳提存屬可控範圍，也不會緊縮對企業或個人信貸標準。

根據CreditSights統計，截至今年11月15日，投資等級金融債利差收斂35個基本點，較一般投資等級債收斂24個基本點更多，因此張瓈尹認為，在經濟軟著陸和川普政策面利多下，金融債表現可期。

以中信優先金融債（00773B）來看，追蹤彭博10年期以上優先順位金融債指數，不僅高評等公司債具有相對公債較好的收益，由於經濟可望軟著陸，長天期投等債利率風險逐漸降低，能抵禦景氣波動，而00773B規模突破千億，又是月配息，可望成為投資人資金的避風港。

註：統計至2024/12/12。資料來源：Cmoney。

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