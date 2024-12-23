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查稅系統發威！公司靠直播主銷貨漏開統一發票　慘噴逾400萬

▲ 景美財政園區。（圖／記者謝婷婷攝）

▲ 景美財政園區。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部北區國稅局今（23）日表示，最近透過智慧型選案系統，發現有公司靠數名直播主在社群平台賣貨漏開發票，2年漏報4千萬銷售額，除了補徵200萬營業稅以外，再加罰200萬元罰鍰，連補帶罰慘噴400萬。

國稅局指出，各類社群媒體蓬勃發展，網路賣家為追求營收獲利，常見利用社群平台直播帶貨銷售，並善用資訊服務業者所提供的一條龍服務，將相關金流、物流及資訊流整合，提供民眾更便捷且實惠的購物體驗。

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不過，部分網路賣家交易時未依規定開立統一發票報繳營業稅，致生逃漏稅捐情事，稽徵機關將持續蒐集各項金流、物流及資訊流等課稅資料，並運用智慧型選案系統勾稽查核申報異常之營業人，以防杜逃漏稅捐、維護租稅公平。

該局舉例，經運用智慧型選案系統分析，甲公司111年及112年申報銷售額與其取得關鍵供應鏈廠商之費用顯不相當，且經查該公司同期間透過數個社群平台直播帶貨，疑涉有未依規定開立統一發票之情事。

經系統列選調查，國稅局查獲甲公司直播帶貨銷售部分漏未依規定開立統一發票，致短漏報銷售額4千萬餘元，除補徵營業稅額2百萬餘元外，並依加值型及非加值型營業稅法第51條第1項第3款及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重裁處罰鍰2百萬餘元。

北區國稅局籲請網路賣家銷售貨物或勞務應覈實開立統一發票報繳營業稅，如有短漏開統一發票情事者，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，儘速自動補報補繳所漏稅款及加計利息，可依稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。
 

關鍵字： 漏報稅款網購賣家社群平台直播帶貨財政部

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