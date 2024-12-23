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金管會：延長台股交易時間增加作業成本　暫不跟進

▲▼金管會副主委陳彥良。（圖／翻攝立法院官網）

▲金管會副主委陳彥良財委會詢答。（圖／翻攝立法院官網）

記者巫彩蓮／台北報導

日股11月5日起延長股票交易時間，也引發台股跟進延長交易時間可行性討論？今（23）日財委會金管會副主委陳彥良，券商認為延長交易時間增加作業成本，同時考量系統、股民習慣，日前證交所給的答案是不跟進日股延長。

台股交易時間為4.5個小時，較日本、韓國、新加坡及香港來得短，日前立委黃珊珊關心台股延長交易時間可行性？證交所所提出回覆估評報告，有7點不贊成原因，台股交易集中在開盤前1個小時以及收盤前半個小時，延長交易時間僅稀釋中間交易時段之成交值，反而不利量能集中，因此不容易增加股市成交量，調查66家券商，反對延長交易時間比重達87%。

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今日財委會有立委再度向金管會提問台股延長交易時間一事，陳彥良列席立法院財政委員會，他在答詢時表示，是否延長台股交易時間，要考量系統、股民交易習慣；另外，券商考量股務成本增加，大部分不同意延長，目前為止，證交所給出結論是不跟進。

此外，證交所對66家證券商進行台股延長交易時間問卷普查，贊成延長台股交易時間者有12 家、市占率13％，不贊成者共計54家、市占率 87％，代表絕大多數券商不贊成延長台股交易時間。

多數券商表示，延長台股交易時間將壓縮收盤後相關帳交割、券差詢券丶改類錯帳違約、帳務調整及通知、資金調度、後台申報等作業時間，導致財務和作業風險，必將超過正常工時，恐需增聘人員或改採輪班制，增加證券商的營業與人事成長。


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