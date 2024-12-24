《拳上》策劃者曝光！　竟是台股最年輕創辦人

▲《拳上》日前於台北小巨蛋落幕，蹦闆（左3）險勝統神（左5）。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

標榜名人對決的拳擊比賽越趨熱門，鍇睿國際舉辦的《拳上》以網紅卡司為賣點，近期推出「亞洲統神」與「蹦闆」2位話題人物的較量，結合運動與娛樂，掀起熱潮。

《拳上》除了是商業活動，也希望拳擊進入大眾視野，進一步推動台灣職業拳賽發展，開拓藍海商機。

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2022年成立的鍇睿國際以舉辦與製播電競賽事起家，為《英雄聯盟》開發商Riot Games 的指定合作夥伴，去年跨足拳擊領域，在台北小巨蛋推出主打網紅決鬥的年度賽事《拳上》：2023年主秀為Toyz與鍾培生、副賽是孫生與小哥哥艾理；今年主秀由「亞洲統神」張嘉航對上「蹦闆」呂育銓，成為關注焦點。

▲今年《拳上》主秀為統神（左）對決蹦闆（右）。

30歲的鍇睿國際董事長暨CEO顏宥騫是《拳上》策劃者，今年10月推動公司完成興櫃掛牌，成為台股史上最年輕創辦人。從小喜歡看格鬥比賽的他根據市場調查得知東南亞的電競與拳擊受眾約有6成重疊，因此帶領鍇睿國際在原有業務基礎上開拓拳擊市場。「台灣人對拳擊相對陌生，娛樂性高、有商業潛力的《拳上》能幫助拳擊進入大眾視野。」

▲顏宥騫（右）攜手臺灣格鬥運動營運長Billy Drummed（左）打造《拳上》。

顏宥騫進一步解釋，拳擊不僅歷史悠久，規則也比踢拳、泰拳及綜合格鬥（MMA）更為簡單直觀，觀賞門檻較低，可作為推廣格鬥運動的入門磚。



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