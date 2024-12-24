快訊／台積電逼近天價！漲15元至1095　指數漲逾220點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（24日）以23260.74點開出，指數大漲156.2點，漲幅0.68％，隨後在台積電（2330）逼近歷史天價1100元的帶動下，指數漲逾220點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電上漲15元來到1095元，漲幅1.39％；鴻海（2317）上漲2元至187.5元；廣達（2382）上漲3元至292元；陽明（2609）上漲0.1元來到79元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.41元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲66.69點或0.16％，收在42906.95點；標準普爾500指數上漲43.22點或0.73％，收5974.07點；那斯達克指數上漲192.29點或0.98％，收在19764.89點；費城半導體指數上漲153.84點或3.1％，收5118.75點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42906.95
|▲66.69
|▲0.16%
|S&P500
|5974.07
|▲43.22
|▲0.73%
|NASDAQ
|19764.89
|▲192.29
|▲0.98%
|費城半導體指數
|5118.75
|▲153.84
|▲3.1%
資料來源：證交所
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