台灣高鐵全年獲利成長無虞　明年春節增班挹注Q1業績

▲高鐵。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣高鐵（2633）的運能、運量持續維持高水平，今年前3季運能年增5％，運量年增8％，營收獲利也持續成長，法人看好全年獲利成長無虞；備戰明年春節連假，台灣高鐵今也宣布將加開368班次列車，可望挹注明年Q1營運表現。

台灣高鐵表示，為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊的需求，自1／23（四）至2／3（一）規劃為期12天的春節疏運，期間加開368班次列車（南下200班、北上168班），總計12天提供2,246班次列車的旅運服務。

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針對未來營運展望，台灣高鐵指出，在商務、通勤基本旅運需求下，將適時增班，全車自由座臨時機動調整，並增加異業合作模式開拓新客源，同時深耕260萬名會員經濟，發展精準行銷、點數經濟。

此外，也會因應國旅市場推出高鐵假期、飯店聯票等多元產品，全年旅遊產品銷售以420萬人次為目標；透過全新開站會員專屬購物平台的商品，提升業外收入。

台灣高鐵今年前3季稅後淨利為51億元，EPS為0.91元；累計今年前11月合併營收為483.87億元，年增6.85％，自結前11月稅前獲利約74.55億元，法人看好12月營收可達逾40億元、全年營收可達500億元以上、持續成長。