誠美材董座欠款爭議延燒　外商登報提兩大點追討欠款

▲金石信託公司今天登報抨擊誠美材總經理兼財務長連巍鐘欠款不還。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

誠美材總座欠款爭議今日再度延燒，繼昨日晚間連巍鐘發聲明澄清後，金石信託公司今天登報再抨擊誠美材總經理兼財務長連巍鐘欠款不還。

金石信託公司表示，雖然誠美材公司及連巍鐘昨日分別以公司及個人立場澄清外商是不實指控，不過，金石信託公司透過律師表示，連巍鐘確實簽立借款協議書，也有250萬元美金匯款單，更是匯入連巍鐘個人銀行帳戶，都足以證明有借款事實，卻以恆泰公司進行增資事項混淆是非，面對鉅額借款能賴就賴，毫無誠信可言，完全視簽立借款協議書、匯款單於無物，甚至汙衊金石信託配合假外資為禿鷹行為牟利。

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金石信託公司強調，金石信託是設立於香港、合法合規經營之公司，誠美材公司及連巍鐘如此不實的攻訐指控，嚴重傷害金石信託商譽，金石信託保留法律追訴權。連巍鐘明顯要轉移焦點，企圖掩蓋債信不良、毫無誠信之事實，呼籲主管機關及聯貸銀行團應該要詳查聯貸案。

金石信託延續昨日的聲明，今日登報再度追討欠款，並訴求兩大重點：(1)誠美材讓連巍鐘擔任總經理曁財務長，如何能讓股東信任？如何有良善的公司治理？金管會證期局、證交所為保障股東權益豈可坐視不管？(2)連巍鐘債信不良，彰化銀行、合作金庫銀行等銀行團應再詳查聯貸授信案徵審流程，以保障投資人權益。