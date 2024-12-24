快訊／台股收盤上漲15.7點　台積電持平至1080

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（24日）開高走高，加權指數終場上漲15.7點，以23120.24點作收，漲幅0.07％，成交量3382.76億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲156.2點開出，指數開高走高，盤中最高達23326.25點，最低23120.24點，終場收在23120.24點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1080元；鴻海（2317）維持平盤至185.5元；廣達（2382）上漲2元至291元；陽明（2609）下跌0.1元來到78.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.06元至9.44元。
今天漲幅前5名個股為台灣精銳（4583）上漲81元，漲幅10％；嘉晶（3016）上漲4.5元，漲幅10％；氣立（4555）上漲4.15元，漲幅9.98％；華晶科（3059）上漲3.6元，漲幅9.97％；海悅（2348）上漲20元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為揚智（3041）下跌2.35元，跌幅6.29％；勝德（3296）下跌1.85元，跌幅5.75％；台端（3432）下跌1.05元，跌幅5.71％；富世達（6805）下跌43元，跌幅5.11％；京城銀（2809）下跌2.2元，跌幅4.36％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台灣精銳（4583）
|891.0
|▲81.0
|▲10.0％
|嘉晶（3016）
|49.5
|▲4.5
|▲10.0％
|氣立（4555）
|45.75
|▲4.15
|▲9.98％
|華晶科（3059）
|39.7
|▲3.6
|▲9.97％
|海悅（2348）
|221.0
|▲20.0
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|揚智（3041）
|35.0
|▼2.35
|▼6.29％
|勝德（3296）
|30.3
|▼1.85
|▼5.75％
|台端（3432）
|17.35
|▼1.05
|▼5.71％
|富世達（6805）
|799.0
|▼43.0
|▼5.11％
|京城銀（2809）
|48.3
|▼2.2
|▼4.36％
資料來源：證交所
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