快訊／台股收盤上漲15.7點　台積電持平至1080

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（24日）開高走高，加權指數終場上漲15.7點，以23120.24點作收，漲幅0.07％，成交量3382.76億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲156.2點開出，指數開高走高，盤中最高達23326.25點，最低23120.24點，終場收在23120.24點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1080元；鴻海（2317）維持平盤至185.5元；廣達（2382）上漲2元至291元；陽明（2609）下跌0.1元來到78.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.06元至9.44元。

今天漲幅前5名個股為台灣精銳（4583）上漲81元，漲幅10％；嘉晶（3016）上漲4.5元，漲幅10％；氣立（4555）上漲4.15元，漲幅9.98％；華晶科（3059）上漲3.6元，漲幅9.97％；海悅（2348）上漲20元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為揚智（3041）下跌2.35元，跌幅6.29％；勝德（3296）下跌1.85元，跌幅5.75％；台端（3432）下跌1.05元，跌幅5.71％；富世達（6805）下跌43元，跌幅5.11％；京城銀（2809）下跌2.2元，跌幅4.36％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台灣精銳（4583） 891.0 ▲81.0 ▲10.0％ 嘉晶（3016） 49.5 ▲4.5 ▲10.0％ 氣立（4555） 45.75 ▲4.15 ▲9.98％ 華晶科（3059） 39.7 ▲3.6 ▲9.97％ 海悅（2348） 221.0 ▲20.0 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 揚智（3041） 35.0 ▼2.35 ▼6.29％ 勝德（3296） 30.3 ▼1.85 ▼5.75％ 台端（3432） 17.35 ▼1.05 ▼5.71％ 富世達（6805） 799.0 ▼43.0 ▼5.11％ 京城銀（2809） 48.3 ▼2.2 ▼4.36％

資料來源：證交所