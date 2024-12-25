財劃法修法　台經院張建一：沒有解決問題反造成很多不合理

▲台經院院長張建一。（圖／台經院提供）

文／中央社

立法院日前三讀修正財政收支劃分法部分條文，台經院院長張建一今天表示，財劃法倉促修法，未考慮地方實際需求以及具有外部利益的政策執行情況，僅管過去財劃法有些不合理地方，修正過後的法案沒有真正解決問題，反而造成很多不合理，縣市不公平。

立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法部分條文，主計總處指出，包括國防經費、撥補勞保基金、中央擴大租金補貼及興辦社宅專案計畫、少子女化對策、治安維護相關經費、健保財務協助方案等計畫都會受到影響。

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台經院今天舉行景氣動向記者會，媒體關注財劃法修法影響，張建一認為，財劃法很久沒有修正，確實存在不合理之處，然而，修正過後的法案沒有真正解決問題。

張建一表示，財劃法修正應考慮兩大原則，一是地方基本需求，二是具有外部利益的國家政策。

張建一舉例，中央政府現在有10顆糖，要分配給10個縣市，不是一縣市一顆糖就好，有的小朋友現在不想吃糖，有的小朋友想吃兩顆糖，這種分配方式缺乏效率。

張建一說明，有些縣市基本建設不需要那麼多，但因為指標偏誤，拿到更多錢，地方政府為了消化預算，可能不合理使用，蓋些蚊子館；如有些地方沒什麼大學，學費補貼就會無處可用。

正如經濟部長郭智輝所言，一條河不只流經單一縣市，可能流過整個中部，過去經濟部水利署可以透過中央救災力量，跨部會整合資源，但若未來有縣市向中央求助，中央已經沒有預算支援。

張建一強調，外部利益比較大的政策應該要由中央來做，再以輝達來台設研發中心為例，這也是中央補助，現在中央預算遭大砍，補助能量受限，對國家、相關產業都有影響。

「過去財劃法不合理，現在修法反而造成很多不合理，縣市不公平」，張建一直言，很多事情應該由中央統一處理，未來恐因中央預算不足，造成國家運作、地方政府運作出問題。