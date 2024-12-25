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本田、日產電動化目標不一　研調：資源整合成合併後首要任務

▲Honda與Nissan「正式簽署經營統合MOU」！最快明年6月有最終協議。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda與Nissan「正式簽署經營統合MOU」，最快明年6月有最終協議。（圖／翻攝自Honda）

記者高兆麟／綜合報導

日本兩大全球汽車集團本田與日產於2024年12月23日宣布啟動合併談判，目標在2025年6月達成協議，三菱也有望加入。TrendForce表示，若三家車廠順利合併，當務之急將是整合各自的資源以節省開支，利用規模化生產降低成本，以及加快電動車計畫。

據TrendForce統計，2023年本田集團和日產集團的汽車銷量分居全球第7和第8名，但在2024年前三季的集團銷量排名中，比亞迪已超越日產成為第8名，緊追在第7名的本田之後。

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除了銷量壓力，本田和日產集團最焦慮的仍是電動化速度。TrendForce預估，2024年本田和日產在包含純電動車(BEV)、插電混合式電動車(PHEV)、燃料電池車(FCV)和油電混合車(HEV)的電動車市場占比皆低於5%，面臨在BEV、PHEV領域落後Tesla和中國車廠，於HEV市場也難和豐田匹敵的窘境。

TrendForce分析，本田和日產合併將衝高整體汽車銷量，2025年將挑戰第三大集團Hyundai-Kia的地位。但在電動車領域，短期內合併將反映資源整合，而非銷量提升。目前兩家車廠的電動化目標不盡相同，本田初期改造油車平台生產電動車，作為過渡方式，以加速在中國市場投放BEV，計畫於2040年實現BEV及FCV的全球銷售占比達100%。日產則聚焦e-POWER混合動力技術，規劃到2030年所有新車型均搭載e-POWER或純電動力。

三菱汽車雖在銷量上的貢獻有限，但三菱集團擁有電動車核心零組件如電機、逆變器等製造能量，藉由三菱汽車維繫供應鏈關係，應有助於新公司發展電動車。由於三方皆有專有技術及特點，整合將有一定難度且需要相當時間。然而，盡快提出新的電動化方向，包括加快下一代電動車平台的推出，將是完成合併協商後的重要任務。

根據TrendForce，2024年電動車在全球新車市場占比約25%，目前全球電動車市場增速雖有放緩，但成長趨勢並未改變。預估2025年電動車總量將達到2,600萬輛，占全球新車銷量近30%，因此，任何車廠都不能在電動化議題上鬆懈。

關鍵字： 本田日產

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