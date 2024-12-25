金色三麥飛上天！明年送件上櫃　2年後前進海外佈局

▲華航與金色三麥展開異業合作。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

金色三麥（7757）與華航（2610）展開全新機上特製調酒聯名合作，金色三麥董事長葉冠廷樂喊「夢想是到月球買啤酒，跟華航合作算是圓了半個夢」，並透露將於明年Q2後送件申請上櫃，更預計2年後前進海外佈局。

葉冠廷表示，明年預計會新開3-5家店，台中、台南都會開出新據點，且這其中包含2家運動氛圍的品牌會開出；同時也預計明年Q2之後會送件申請上櫃，持續壯大資本市場規模。

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葉冠廷指出，明年餐飲業的景氣應該會好一些，今年是持平、明年會更好，國內消費力越來越有氛圍，也會想往外走 、前進海外佈局，目前還在規劃要到哪個亞洲國家拓點，未來佈局要找到當地的夥伴，也要有合適的地點，詳細合作項目都還在規劃，預計最快2年後有機會到海外合資拓點。

針對這次與華航合作，葉冠廷興奮說到，「馬斯克說要帶我們去月球，我就想當第一批到月球開餐廳的，這次跟華航合作也是圓了半個夢，離開地面在空中販售，不過在高空比較容易醉，所以酒精濃度有調低。」

葉冠廷指出，目前零售通路仍以販售自己產品為主 未來趨勢要做出差異化，但還是會以通路跟自己的餐廳為主，明年也會有很多的戶外活動，像是演唱會、賽車等都有找我們合作，我們有無酒精的飲料可以做戶外活動，明年也會有很多機會。

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