華航搶攻年輕族群　攜手金色三麥推出聯名調酒

▲華航宣布明年元旦起，自台北出發的旅客提供「花粉假期」，返台時則有「紫雲漫旅」。（圖／華航提供）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）機上餐飲服務再推出新品，今（25）日宣布與金色三麥（7757）與新潮品牌BLAH BLAH Bar推出2款特製酒精調飲，搶攻年輕族群，明年元旦起自桃園出發及返台航班，全航線、全艙等都能點到。

華航空中商用品供應營銷處長曹志芬表示，疫後大家對旅行期待值更高，華航近年來積極拓展聯名機上餐飲合作，像是頤宮、米香、燈燈庵、陽明春天、陳耀訓、五桐號、法朋等合作都廣受好評，點選率都很高，旅客也都給華航餐飲的改變有很多正面評價，當然有批評指教也都會持續改進，也希望異業合作有新的模式。

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曹志芬指出，餐飲合作廠商最主要還是要企業精神契合，這次跟金色三麥合作，對方採用在地小農產品，與華航在ESG理念相當契合，因此展開聯名計畫，將在明年元旦起推出2款為華航特製的專屬酒精調飲，有濃郁果香的「花粉假期」，靈感來自於機艙窗外柔美的雲彩，酒體充滿淡雅的淡粉色，氛圍有如華航企業標誌綻放的梅花；以及帶有成熟茶香的「紫雲漫旅」，色調沉穩神秘，使用黑醋栗利口酒搭配凍頂烏龍茶，以黑醋栗優雅探索的姿態鋪展出華航企業色，烘焙烏龍茶則詮釋夜幕的寧靜。

華航與SUNMAI金色三麥、BLAH BLAH Bar強調每一口都要安心，「花粉假期」和「紫雲漫旅」的調酒原料皆為 100 %的天然果汁，為使旅客兩種調飲都有機會享用，明年元旦起自台北出發的旅客，華航提供「花粉假期」，返台時則有「紫雲漫旅」，2 月起松山、高雄出發與回台的旅客也都能喝到。

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