快訊／4張7-8月千萬發票無人領 明年1／6到期

今年7-8月統一發票即將在明年1月6日兌獎到期，最低消費金額僅99元，財政部呼籲幸運兒速速現身，以免和財神爺擦身而過。

機器人題材狂飆！上銀提前開獎 11月每股賺0.22元年增83%

台積電董事長魏哲家看好多功能機器人前景的一番話，讓機器人概念股全面噴發，上銀（2049）因此題材遭列注意股，今（25）日被要求進一步公布財報，公司自結11月單月每股0.22元，比去年大增83%。

公股投信、AMC子公司整併 財部2個月內提報告

立委今天關切公股金控子公司有無機會整併，財政部長莊翠雲表示，要詳盡評估綜效與員工權益等，且必須是合意整併。立法院財委會則通過臨時提案，請財政部針對公股金控子公司整併，尤其是投信、資產管理公司（AMC），在2個月內提出評估報告。

BBU族群滿血復活！3檔亮燈漲停 AES-KY重返千金股

AI需求旺，先前漲多回檔BBU（電力備援模組）族群今（25）日攻勢再起，高價指標股AES-KY（6781）盤中攻克1075元漲停價位，重返千元大關，西勝（3625）、新盛力（4931）、順達（3211）3檔順勢亮燈漲停，加百裕（3323）、興能高（6558）漲幅逾8%。

機器人概念股踩油門！能率集團3檔亮燈 佳能成人氣王

年底作帳行情持續發威，加上輝達執行長黃仁勳、台積電（2330）董事長魏哲家表態看好機器人相關產業，激勵集團相關概念股漲勢，今（25）日能率集團相關個股能率創新（5392）、佳能（2374）同奔漲停價位、IKKA-KY（第一化成控股公司，代號2250）漲幅逾9%，上攻143元，佳能更在開盤2小時後挾逾9.5萬張成交量穩居今日台股成交王。

千萬勞工注意！明年9大新制上路 最低工資實施、勞保費率將調升

今年將要結束，明年元旦起，將有9項勞動新制即將上路，包括最低工資調漲，約257萬勞工朋友受惠，其中有86％都是本國勞工；產業人才投資方案調整最高補助額度至10萬元；勞保費率調升為12.5％，勞工每月多負擔56元，估計約1037萬名勞工受影響等。

威剛宣布處分不動產、處分利益1.36億元 估挹注EPS 0.46元

記憶體大廠威剛（3260）今日發布重大訊息，宣布處分新北市中和區不動產，預計交易總金額為3.75億元，預計處分利益1.36億元，處分目的是為了活化資產，按威剛股本換算，處分利益有望挹注EPS約0.46元。

本田、日產電動化目標不一 研調：資源整合成合併後首要任務

日本兩大全球汽車集團本田與日產於2024年12月23日宣布啟動合併談判，目標在2025年6月達成協議，三菱也有望加入。TrendForce表示，若三家車廠順利合併，當務之急將是整合各自的資源以節省開支，利用規模化生產降低成本，以及加快電動車計畫。

證交所台北101點燈 3時段傳遞創新與反詐信念

證交所點亮台北101，向台灣傳遞創新與反詐的信念，將於明（26）日晚上6點至10點，以及12月31日晚上6點至6點30分及9點至10點，透過台北101大樓外牆的LED屏幕展演，以創新力量和全民識詐為亮點，展現資本市場的創新與活力，更化身為全民反詐志工，致力打造更加安全、透明且穩健的資本市場環境。

Uber Eats併foodpanda！ 公平會2大理由禁止結合

針對外界高度關注的UberEats與foodpanda兩大外送平臺結合案，公平會今（25）日以2大原因禁止結合。公平會指出，113年12月25日第1732次委員會議決議認為本結合對限制競爭之不利益大於整體經濟利益，且無法透過結合矯正措施確保維持競爭，故依同法第13條第1項規定禁止其結合。