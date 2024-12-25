3字頭就可入手板橋公園宅！新北公園宅比一比　中和四號公園周遭房市最熱

▲實價登錄數據顯示，板橋萬坪都會公園旁的公寓產品，平均單價只要5字頭。（房市示意圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

公園具有休憩運動、優質景觀等功能，已經成為不少消費者購屋考量的重大因素之一。根據農業部資料顯示，新北市綠覆蓋率在六都之中排名最末，因此若住家附近享有大型綠地更是彌足珍貴，房價保值效果佳。永慶房產集團統計今年新北市面積近萬坪(或以上)公園周遭房價，其中中和四號公園周遭房市交易最為熱絡，今年已有644件成交量，相當於一天就成交2.5件。其中3字頭就有機會入主板橋公園宅，萬坪都會公園旁的公寓行情也只需要5字頭。

雙和之肺 中和四號公園榮登新北最熱公園宅

2024年中和四號公園周遭公寓與大樓合計成交量達644件，榮登新北最熱公園宅。該公園周遭公寓價格行情約55萬元；大樓行情則坐落近65萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，造成四號公園周遭房市熱絡的原因有三：一是位於中和、永和交界處，鄰近捷運永安市場站，至北市僅須搭乘2站，驅車至北市也僅需10分鐘左右，區位十分優異；二是周遭餐飲、診所、學校應有盡有，生活機能相當豐富，還有國家級圖書館為機能加分；三是該公園面積逾3萬坪，是新北最大的市區型公園，為地狹人稠的中永和提供為數不多的大型綠地空間。上述作用下，四號公園周遭房市購屋需求穩定，加上其中古屋單價相比北市動輒80、90萬元以上相對親民，促動不少北市購屋者過橋入住。

3字頭入主板橋公園宅 5字頭可住萬坪都會公園旁

2024年板橋萬坪都會公園周遭以大樓成交為主，大樓單價來到70.1萬元，是唯一單價破7字頭的公園宅，可謂新北最貴公園宅；但是同樣是萬坪都會公園旁，周遭公寓行情僅需要5字頭，兩者相差17.9萬元為榜單之最。對於想要享有萬坪都會公園綠地優勢的民眾，公寓產品不失為好選項。

陳金萍說明，該公園坐落新板特區，周遭豪宅林立，有效支撐其房價，加上緊鄰三鐵共構的板橋車站，南來北往相當便利，且周遭具有大型商場，各類商業業態俱全，因此成為不少消費者首選置產區域之一，也促動該公園周遭房市熱絡，除了是最貴公園宅外，其2024年以來中古屋成交量合計達538件，站穩成交量第二名寶座。

至於板橋溪北公園周遭房價相對友善，公寓成交單價僅需3字頭，大樓成交單價僅4字頭出頭。陳金萍表示，溪北公園雖然位於板橋，但其具體位置坐落浮洲地區，屬於緊鄰樹林市區的板橋邊陲地帶，因此其房價相比板橋市區友善許多，該公園周遭雖無捷運站，不過鄰近樹林火車站，搭火車至板橋車站10分鐘之內，但其單價相比緊鄰板橋車站的萬坪都會公園周遭友善許多，尤其大樓行情可便宜近30萬元。加上溪北公園受樹林火車站商圈外溢影響，生活機能完備，因此吸引部分喜愛綠地環境空間，但又受限於預算的消費者購屋於此。