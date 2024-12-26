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永慶加盟四品牌台南區經管會攜手創世基金會　連續11年響應「寒士吃飽30尾牙」

永慶加盟四品牌台南區經管會攜手創世基金會　連續11年響應「寒士吃飽30尾牙」（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會連續11年力挺創世基金會「寒士吃飽30」尾牙活動，為唯一受邀出席募款記者會的企業。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

由創世基金會台南分會舉辦的第35屆「寒士吃飽30」尾牙活動募款記者會，11月27日在台南市東區崇學國小舉辦。連續11年響應贊助的永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產），在記者會上大聲呼籲，期許社會大眾在年關之際慷慨解囊，捐贈一頓年夜飯給孤苦無依的寒士們，用滿滿的愛溫暖他們。

「寒士吃飽30」募款記者會由鳴傳天鼓醒獅團揭開序幕，創世基金會台南分會特別安排愛心傳遞活動，邀請永慶不動產暨永義房屋台南區經管會長呂啟綸、有巢氏房屋暨台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋以及崇學國小師生們，在操場上愛心接力，以此祝福「寒士吃飽30」募款順利，同時象徵大眾齊聚、發揮愛心，攜手助寒士、有植物人的家庭，溫飽過好年。

擔任愛心傳遞第一棒的永慶不動產暨永義房屋台南區經管會長呂啟綸表示，永慶加盟四品牌每年都動員上百位同仁出錢出力，為弱勢朋友獻上祝福，很榮幸出席「寒士吃飽30」募款記者會，而且還是唯一受邀的企業代表。此外，能與崇學國小師生們一同進行愛心傳遞活動，也讓孩子們從小見證社會溫暖，逐步培養他們行善的公益精神。

永慶加盟四品牌台南區經管會攜手創世基金會　連續11年響應「寒士吃飽30尾牙」（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產暨永義房屋台南區經管會長呂啟綸（左1）、有巢氏房屋暨台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋（左2）以及崇學國小師生們，齊心祝福「寒士吃飽30」募款達標。

有巢氏房屋暨台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋則提到，因為認同創世基金會「寒士吃飽30」尾牙活動宗旨，所以我們連續11年力挺贊助！今年也不例外，共計號召92家門店共同響應，讓更多弱勢族群可以在春節時享用熱呼呼的豐盛年菜。也期望有更多民眾、企業加入公益行列，一起傳遞愛與關懷的力量。

創世基金會台南分會院長孫淑媛表示：「感謝永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會長期相挺創世基金會、發揮企業影響力、號召大眾響應、尤其近年物價持續上漲、讓弱勢家庭面臨經濟壓力與生活挑戰、期望在年前匯集愛心，助弱勢溫暖過好年。」

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，並號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，以實際行動回饋社會，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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