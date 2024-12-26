輝達不孤單！美2024年科技股5大贏家　靠AI、加密貨幣勝出

▲輝達執行長黃仁勳資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

2024年只剩4個交易日，受惠人工智慧（AI）與加密貨幣題材，美股2024年飆漲，納斯達克指數上漲了 33%，其他美國指數也實現了兩位數的漲幅，今年以來漲逾183%的輝達（NVIDIA）就是科技股5強之一，但外媒強調「NVIDIA並不孤單」，另外4檔「猛打賞」都是靠AI或加密貨幣題材勝出。

《CNBC》從美股2024年市值達50億美元以上的上市公司中，表現最好的5檔科技股進行分析：

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手遊業AppLovin：今年漲幅757.8%

AppLovin在2021年上市，今年初AppLovin的市值約為 130 億美元，最出名的是投資一系列行動遊戲工作室，這些工作室曾製作過《Woody Block Puzzle》、《Clockmaker》和《Bingo Story》等遊戲。

美股周二收盤，AppLovin股價以343.1美元作收，今年以來漲幅超過758%，市值已飆升至 1100 億美元以上，達1147.15億美元，超過星巴克（Starbucks）、英特爾（Intel） 和Airbnb。

目前AppLovin的重點就是AI和線上廣告，相關業務為該公司帶來可觀利潤，去年AppLovin 發布了其名為AXON 的廣告搜尋引擎的更新版2.0 版本，有助於在該公司擁有的遊戲應用程式上投放更有針對性的廣告，並且也獲得該技術許可的工作室使用。

微策略（MicroStrategy）：今年漲467.1%

2020年中期，微策略宣布開始買比特幣，至今擁有超過44.4萬枚比特幣，全球第4大比特幣持有者，僅次於創始人中本聰、貝萊德旗下的 iShares 比特幣信託和加密貨幣交易所幣安。

目前MicroStrategy對比特幣庫存市值接近440億美元，受此影響，MicroStrategy的股價在去年漲346%，今年又再上漲467.1%，公司市值從成立初期的11億美元，至今已飆至800億美元，而微策略創始人 Michael Saylor 成為加密貨幣圈的英雄。

Palantir：今年漲380%

軟體數據分析工具業者Palantir的主要客戶是國防機構，而該公司在美國總統川普重返白宮、AI需求強勁下成為受惠者。Palantir執行長Alex Karp隨財報發布的新聞稿中說：「我們這一季表現無疑是勢如破竹，由於AI持續強勁需求，成長之勢根本停不下來。」

Palantir聯合創辦人及董事提爾（Peter Thiel）是川普2016年競選活動中的重要支持者，在美國總統大選前一天，Palantir調高了業績展望，財報公佈後，該股上漲了 23%，川普獲勝後的第二天，該股又上漲了 8.6%。

Robinhood：今年漲210.7%

被市場封為「迷因股」的Robinhood雖然10月底股價重挫17%，但今年來已漲逾210.7%，最近一波上漲動能來自於第3季加密貨幣交易收入年增165%至6100萬美元，佔總淨收入的10%。

除了比特幣之外，Robinhood 用戶還可以輕鬆購買約 20 種其他加密貨幣，從以太坊等流行數位資產到狗狗幣、柴犬和 Bonk 等替代幣。Robinhood 今年的漲幅超過了 Coinbase，後者上漲了 61%。但 Coinbase 的市值為 700 億美元，是Robinhood的兩倍。

輝達：今年來漲183%

NVIDIA的成長動能持續進行中，繼去年寫下239%的漲幅以後，AI火車頭NVIDIA今年又飆漲183%，市值增加2.2兆美元。

NVIDIA今年兩度奪得最有價值上市公司的頭銜，雖然蘋果目前市值接近4兆美元，位居美股市值王，但NVIDIA市值3.4兆美元緊追在後。

輝達執行長黃仁勳指出， Blackwell 的下一代人工智慧晶片已經「全面生產」。財務主管 Colette Kress 表示，Blackwell 公司第四季的營收預計將實現「數十億美元」。

