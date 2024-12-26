放寒假！兼職工作近20萬個　彩券行年節日薪上看3200元

▲彩券行過年期間業績大增。（圖／記者呂佳賢攝）

記者廖婕妤／台北報導

年終將至，大學生開始迎接最長58天寒假，104人力銀行指出，目前全站有19.9萬個兼職工作，年增6%；找年節高薪，餐飲業、彩券行、年貨大街搶攻短期人力，日薪上看3,200元；比交通方便，台北捷運板橋站、台中捷運市政府站、高雄捷運巨蛋站最多打工機會。

104人力銀行數據顯示，12月各產業中，住宿餐飲服務業兼職工作機會9.4萬個最多、批發零售傳直銷業3.6萬個位居第二、文教業1.9萬個排行第三。

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104人力銀行數據指出，若是要找年節高薪打工，第一名為「彩券行過年工讀PT」，只要求職者活潑外向、大方就有機會錄取，日薪上看3,200元；其次為「餐飲業兼職人員」，過年期間龐大的聚餐需求，除夕到初三時薪400元，額外加發出勤紅包；第三名則是「年貨大街銷售員」，協助年貨大街商品包裝、出貨、介紹商品與協助顧客試吃，時薪200元以上。

此外，根據104人力銀行發布的《2024年員工C.E.O.工作價值認知調查報告》，41.4%求職者找工作在意交通和地點是否方便，在意程度高居求職因素的第二名。

透過「104通勤地圖」找出12月全台各捷運站周邊兼職工作，台北捷運前3名為板橋站1,118個、西門1,075個、府中1,073個，百貨影城、湳雅夜市與西門商圈提供大量兼職機會。

台中捷運前3名為市政府903個、水安宮765個、文心森林公園740個，七期百貨商圈與公益路美食一級戰區，有眾多兼職人力需求；高雄捷運前3名為巨蛋1,205個、中央公園948個、美麗島858個，同樣也是因鄰近百貨與新崛江商圈、六合夜市，開出較多兼職機會。