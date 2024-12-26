美股散戶最愛榜出爐！輝達躍升第1 兩檔ETF買氣不墜

根據外媒《CNBC》報導，Vanda Research 的數據顯示，今（2024）年全球散戶在美股輝達（NVIDIA）投資了近300億美元，這使其成為今年散戶在網路上購買最多的股票，除了NVIDIA以外，今年交易量前5大標的居2~5名依序是SPY（SPDR S&P 500 ETF Trust），特斯拉、QQQ（Invesco納斯達克100指數ETF）以及超微（AMD）；雖然排名首位NVIDIA的淨流入量幾乎是 第2名SPY的兩倍，但是SPY和QQQ這兩檔ETF在近3年美股交易表現上買氣不墜，穩居交易量

BBU族群熱度不減！4檔亮燈 AES-KY連拉2根、刷2年半高點

台灣中型100指數將BBU（電力備援模組）高價指數股AES-KY（6781）納入成分股，預計12月31日生效，吸引投信買盤進駐，12月以來投信買超1291張，今（26）日股延續昨（25）日強勁攻勢，10點前就鎖住1180元漲停價位，創下2022年7月18日以來新高價位，至午盤西勝（3625）、新盛力（4931）、新能高（6558）群起亮燈漲停，順達（3211）漲逾9%，族群狂歡。

高息ETF績效全陣亡！緊盯年底行情 跟著大盤更吃香

2024年進入倒數，年尾的熱鬧也預告著台股又走完一年，而回顧台灣投資人最愛的ETF，不管是高股息、市值型還是產業型，到底一年的績效評比誰最好？展望年底到過年的時間，台股又會有什麼行情？今天一次搞懂。

貨櫃航運股只能賭短線？ 法人：供給過剩長線風險大

長期追蹤貨櫃航運股的國內法人昨(25)日傍晚出報告，指出搶運是假議題，罷工也不足慮，今年前11個月貨櫃新船增加269萬箱(20呎櫃)創新高；新船待交訂單801萬箱，船隊供給將再增25%，未來幾年，新船大量下水，遇上關稅壁壘帶來的貨量需求減少，全球貨櫃航運持續供給過剩是很明顯的，貨櫃航運股只能賭短線，長線風險大。

五大壽險公司新春滿期金1月下旬提早發放 總金額50億元

每年農曆春節前，壽險公司都會將期間要給付的保險還本金、滿期金提早給付，五大壽險公司預計將有超過17萬件保單、超過50億元，約50.46億元，在明（2424）年1月下旬提前匯款或以支票型式，在農曆年前給付。

建新國際切入智慧物流、天然氣管標案 明年營運看雙位數成長

建新國際（8367）董事長陳彥銘今（26）日表示，今年Q4會比Q3好，在高雄環保碼頭加入營運後，今年營運可望創下新高；明年則有高雄港印度天然氣管標案、切入台北港智慧物流，可望再繳出雙位數成長，在這2大本業帶動下，明年營運展望樂觀。

掌握最甜價！ 中信銀首創匯率高低點智慧通知

中信金（2891）旗下中信銀今（26）日宣布針對民眾最常兌換的美元、日圓、歐元、英鎊、澳幣，提供「匯率高低點智慧通知」功能，當匯率觸及歷史高點與低點及個人平均換匯高點與低點時，中信銀行APP將自動發送通知，引導客戶一站式完成線上換匯，同時協助客戶輕鬆掌握匯率市場動態，把握最佳外幣進場時機。

12月降息後 資金規模長胖2檔A級公司債ETF

快訊／台股收盤上漲26.81點 台積電持平至1085

台股今（26日）開高走高，加權指數終場上漲26.81點，以23246.94點作收，漲幅0.12％，成交量3013.93億元。

夏普52億元售大阪堺工廠總部 積水化學規劃新太陽能電池廠

鴻海轉投資日本夏普（Sharp）積極轉型輕資產體質，今天上午公告將大阪堺市的總部工廠大樓，出售給積水化學工業株式會社。日本媒體報導，積水化學將在堺市布局可撓式太陽能電池產線，預計2030年前投產，目標年產能相當於一座核電廠發電量。