《魷魚遊戲2》開播不如預期　相關概念股慘跌

▲《魷魚遊戲2》已全集釋出。（圖／翻攝自劇照）



記者楊庭蒝／綜合報導

韓劇《魷魚遊戲2》（Squid Game 2）於12月26日在Netflix上線，但首播表現未達預期，不僅未能延續第一季的全球熱潮，更導致相關韓國企業的股價在27日出現大幅下挫。

韓國電影發行和行銷公司Artist United的股價當天一度暴跌30%，該公司最大股東正是《魷魚遊戲2》的男主角李政宰（Lee Jung-jae）。此外，該公司的投資者之一Wysiwyg Studios Co.的股價也下跌25%，Netflix的韓國合作夥伴Dexter Studios Co.則下挫24%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《魷魚遊戲》第一季於2021年首播時曾掀起全球熱潮，成為Netflix各地區收視率最高的劇集，並創下歷史，成為首部獲得艾美獎（Emmy Awards）最佳劇集提名的外語影集。該劇以456名債務纏身的玩家參與致命兒童遊戲爭奪456億韓元（約3085萬美元）的獎金為主線，劇名源於一種韓國傳統兒童遊戲。

然而，《魷魚遊戲2》的首播成績卻不盡人意，僅在爛番茄影評網站（Rotten Tomatoes）獲得65%的評分，遠低於第一季的95%高分。不少觀眾認為第二季在劇情和創新方面未達第一季的水準。