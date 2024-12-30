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快訊／台積電持平至1090　台股開盤下跌1點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（30日）以23274.26點開出，指數下跌1.42點，跌幅0.01％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1090元；鴻海（2317）下跌1元至185.5元；廣達（2382）下跌1元至290元；陽明（2609）上漲0.2元來到75.9元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.45元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌333.59點或0.77％，收在42992.21點；標準普爾500指數下跌66.75點或1.11％，收5970.84點；那斯達克指數下跌298.33點或1.49％，收在19722.03點；費城半導體指數下跌52.34點或1.01％，收5122.97點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數42992.21▼333.59▼0.77%
S&P5005970.84▼66.75▼1.11%
NASDAQ19722.03▼298.33▼1.49%
費城半導體指數5122.97▼52.34▼1.01%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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