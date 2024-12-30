快訊／台積電持平至1090　台股開盤下跌1點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（30日）以23274.26點開出，指數下跌1.42點，跌幅0.01％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1090元；鴻海（2317）下跌1元至185.5元；廣達（2382）下跌1元至290元；陽明（2609）上漲0.2元來到75.9元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.45元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌333.59點或0.77％，收在42992.21點；標準普爾500指數下跌66.75點或1.11％，收5970.84點；那斯達克指數下跌298.33點或1.49％，收在19722.03點；費城半導體指數下跌52.34點或1.01％，收5122.97點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42992.21
|▼333.59
|▼0.77%
|S&P500
|5970.84
|▼66.75
|▼1.11%
|NASDAQ
|19722.03
|▼298.33
|▼1.49%
|費城半導體指數
|5122.97
|▼52.34
|▼1.01%
資料來源：證交所
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